İşsizlik saatli bomba

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) Direktörü Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, işgücü piyasasını her an patlayabilecek bir ‘saatli bomba’ya benzetti.

Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, işgücü piyasasını ‘saatli bomba’ya benzetti. T24.com’daki yazısında konuyu değerlendiren Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) Direktörü Prof. Dr. Seyfettin Gürsel’in değerlendirmesinin bir bölümü şöyle:

“Önümüzdeki aylarda işgücünün istihdam artışından daha hızlı artacağını öngörebiliriz, dolayısıyla büyük olasılıkla işsizlik artamaya devam edecek. Perşembe günü açıklanan Haziran dönemi işgücü istatistikleri işsizliğin artamaya devam ettiğini gösterdi.

“Takip ettiğim mevsim etkisinden arındırılmış (MEA) tarım dışı işsizlik oranı yüzde 16,5’den 16,7’ye yükseldi. Bu artış iktidar tarafından durmaksızın tekrarlanan “ekonomi çok iyi gidiyor” tadındaki propaganda söylemine soğuk duş etkisi olabilir, ama öyle aman aman bir artış da sayılmaz. Şubatta yüzde 14,8 olan tarım dışı işsizlik oranı zaten artıştaydı ve Mayıs döneminde yüzde 16,5’e yükselmişti.

Öyle ise neden “saatli bombadan” söz ediyoruz? Çünkü bu kez işsizlik artışı çok farklı bir dinamiğin sonucu. Geçen ayki işgücü piyasası yazımı (“İstihdamda erime, işsizlikte artış devam ediyor”, 11 Ağustos) “Türkiye işgücü piyasası ne zaman patlayacağı belli olmayan çok güçlü bir saatli bombanın üzerinde oturuyor, umarım patlama çok şiddetli olmaz” diye noktalamıştım. Dün açıklanan işgücü istatistikleri bombanın harekete geçtiğini bariz bir şekilde ortaya koydu. Patlamanın şiddetini ise şimdiden kestirmek zor.”