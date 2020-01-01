"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 OCAK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

İşte 4 kişilik bir ailenin haberleşme masrafı

01 Ocak 2020, Çarşamba 15:24
Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği , 2019 yılında Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin haberleşme giderini yıllık 3 bin 225 TL olduğunu açıkladı.

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), Türkiye'de 2019 yılında evlerinde bir sabit telefon ile genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir ailenin aylık ortalama haberleşme giderinin vergiler dahil ortalama 268,83 TL olduğunu açıkladı.

TELKODER tarafından her yılın sonunda yapılan Elektronik Haberleşmede Aile Giderleri Araştırması’ndan edinilen bilgilere göre, 2019 yılında Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin haberleşme gideri yıllık 3 bin 225 TL’ye ulaşırken, bu rakamın 655 TL’sini devlete ödenen vergiler oluşturdu.

Telekomünikasyon alanının düzenleyici kuruluşu olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) yayınladığı veriler ile TELKODER’in yaptığı genel sektör değerlendirmesi sonucunda; evlerinde bir sabit telefon ile genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir ailenin, aldığı haberleşme hizmetleri için, vergiler dahil ayda ortalama 268,83 TL harcadığı belirlendi. Bu rakam yılda 3 bin 225 TL’ye ulaşıyor.

2018 yılında yapılan analizde 4 kişilik bir ailenin haberleşme giderleri yaklaşık 2 bin 878 TL, devlete ödenen vergi ise 584 TL olmuştu.

Sabit internet bağlantısı için aylık ortalama 60,9 TL ödeniyor

TELKODER’in her yılın sonunda yaptığı analiz kapsamında açıkladığı Elektronik Haberleşmede Aile Giderleri Araştırması’na göre sabit telefona vergiler dahil aylık ortalama 38,23 TL ödeniyor.

Aynı araştırmada, 3 GSM operatörünün abonelerinin ortalama aylık ödemelerinin ise vergiler dahil 42,4 TL’ye ulaştığı belirtiliyor. Sabit internet bağlantısı için ise aylık ortalama vergiler dahil 60,9 TL ödeniyor.

Bu giderlerin hepsinden yüzde 18 KDV’nin yanı sıra, sabit ve mobil haberleşme hizmetleri ve sabit ve mobil internet hizmetleri için yüzde 7,5 Özel İletişim Vergisi devlete aktarılıyor.

Evlerinde bir sabit telefon ile genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir aile, haberleşme gideri için devlete aylık 54,61 TL vergi ödüyor. Bu rakam yılda yaklaşık 655 TL’yi buluyor. 

2020’de haberleşme giderlerinde artış bekleniyor 

TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak, iletişim vergilerine ilişkin, 2017 yılı sonuna kadar mobil telefonda yüzde 25, sabit telefonda yüzde 15 ve internet erişiminde yüzde 5 olarak uygulanan Özel İletişim Vergisi’nin (ÖİV), 2018 yılında tüm hizmetlerde yüzde 7,5 olarak değiştirildiğini hatırlatarak, "2019 yılında Adil Kullanım Kotası’nın (AKN) kaldırılmasıyla internet fiyatlarına yapılan zamlar dikkate alındığında önümüzdeki yıllarda giderlerdeki internet payının ve vergisinin artacağı öngörülüyor. Bu durumun 2020 yılı haberleşme giderlerinde de artışlara neden olacak gibi görünüyor." diye konuştu.

Geçen yıl döviz kurlarının hareketliliği ve sektörde yapılan zamların etkisiyle giderlerin arttığını belirten Arıak, yüksek vergilerin kullanıcıları epey zorladığını kaydetti.

"Telefon değiştirenlerin oranı yüzde 64’ten yüzde 58’e düştü"

"Özellikle 1999 Gölcük depremiyle hayatımıza geçici olarak giren Özel İletişim Vergisi’nin 20 yıldır alınması büyük bir sorun teşkil ediyor." diyen Arıak, şöyle devam etti:

"Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir vergi alınmıyor bizde de bir an önce kaldırılması gerekiyor. 2020 yılında hem serbestleşmenin hızlandırılarak rekabetin arttırılması hem de bu vergi yüklerinin hafifletilmesi hususunda devletin gerekli yaklaşımı göstereceğine inanıyoruz.

TELKODER olarak açıkladığımız giderlere, haberleşme cihazlarının bedelleri dahil değil. Telefon değiştirme sıklığımızın döviz kurlarındaki artış ve taksit düzenlemeleri nedeniyle azaldığı bir gerçek. Bu gelişme aslında aile ekonomileri için umut verici. Son iki yıl içinde telefon değiştirenlerin oranı yüzde 64’ten yüzde 58’e düştü. Bu düşüş, ithal telefonlar üzerindeki fiyat baskısının yeni telefon alma isteğini etkilediğini gösteriyor."

AA

Okunma Sayısı: 200
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD Büyükelçiliğinin önü boşaltılıyor

    Şehit Rahmi Kaya dualarla uğurlandı

    MSB'den Tel Abyad'da terör saldırısna ilişkin açıklama

    Rejim İdlib'de okulu hedef aldı: 4'ü çocuk, 8 sivil öldü

    İsrail evlerini yıkıyor, Filistinliler mağaralara sığınıyor

    "Her şey lazım"

    81 ile gönderilen 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi'nde neler var?

    ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde son durum?

    Olağanüstü toplanacak Meclis'te gündem Libya tezkeresi

    Ankara'daki acı hadisenin detayları ortaya çıktı

    Huzur ve barış yılı olsun

    İnsan nasıl ölümsüzleşir?

    Nasıl bir yıl olsun?

    İsrafın bedelini halk ödüyor

    Günlük sosyal medya kullanımı 2 saati geçiyor

    Akıl ve bilimle anlatın

    Elektrik ve doğalgazda indirim yapın

    Yemen'de Husiler resmi parayı yasakladı

    ABD, Bağdat'a ek kuvvet gönderdi

    'İstanbul’da rüzgar 100 kilometreye ulaştı'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    2020’ye girerken
    Cevher İLHAN

    Ekonomide “başarı” masalları…
    Risale-i Nur'dan

    Her yeni sene, yeni bir âlemin kapısıdır
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Cenazeye saygısız jakobenler
    Mustafa ORAL

    Delikanlı ol, eli kanlı olma!
    Faruk ÇAKIR

    Nasıl bir yıl olsun?
    📷
    Genel

    Karikatürlerle 2019
    Süleyman KÖSMENE

    İnsan nasıl ölümsüzleşir?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.