Kamu bankalarına 500 gr altın yatırın

Ekonomide yaşanan büyük kaynak sıkıntısına çare arayan hükümetin, Osmanlı döneminde uygulanan “salma” vergilere benzeyen yöntemle kaynak toplamak için yönetmelik taslağı hazırladığı ortaya çıktı.

Sürpriz yönetmelik taslağına göre, her kuyumcudan 500’er gram altın toplanacak. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik taslağına göre, ülke genelinde faaliyet gösteren tüm kuyumculardan 500’er gram altını (yaklaşık 210 bin lira) kamu bankalarına yatırmaları istenecek. Altını teminat olarak yatırmayanlar kuyumculuk yapamayacak. Sözcü’nün haberine göre; sektör temsilcilerinin görüşleri alınarak hazırlandığı belirtilen “Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik” taslağına göre kuyumcu, teminat hesabına yatıracağı altına sektörde kaldığı süre boyunca hiç dokunamayacak, işletemeyecek, kullanamayacak. Sadece faizini alabilecek. Türkiye’de yaklaşık 40 bin kuyumcu olduğu, taslağın resmiyet kazanması halinde devletin kuyumculardan yaklaşık 20 ton altın (yaklaşık 8.4 milyar lira) toplanacağı hesaplandı.

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