Kapanan şirketler, açılanlardan fazla

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin sanayi ve hizmet istatistiklerini açıkladı. Geçtiğimiz yıl aktif girişim sayısında bir önceki yıla göre gerileme dikkat çekti. 2023’te açılan ve faaliyetlerine devam eden şirketler, faaliyetlerine son vererek kapanan şirketlerin açığını kapatamadı.

2022 yılında aktif girişim sayısı 3 milyon 784 bin 760 iken, 2023’te azalarak 3 milyon 723 bin 681 oldu. Girişim sayısındaki gerileme, ekonomide belirginleşen yavaşlama ile bu yıla da taşındı. 2023 istatistiklerine yansıyan gerileme, bu yıl da devam ediyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) her ay açıkladığı istatistiklere göre kapanan şirketlerde artış, kurulan şirketlerde ise azalış gözlemleniyor. TOBB’un temmuz verilerine göre 2024’ün ilk 7 ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,5 azaldı. Kapanan şirket sayısı da geçen yılın Ocak-Temmuz dönemine göre yüzde 28,3 arttı. İstatistiklerde hizmet sektörü, üretim sektörünün önüne geçti. Haber Merkezi

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