"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 MAYIS 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Kartlı alışverişlerde kağıt slip dijital olarak alınabilecek

13 Mayıs 2023, Cumartesi 11:30
Kartlı alışveriş işlemlerinde kağıt slip almak istemeyen kart kullanıcıları bu belgeleri dijital olarak alabilecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), POS cihazlarında kullanılan kâğıt miktarının azaltılması hedefiyle yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi.

Düzenleme kapsamında, kartlı alışveriş işlemlerinde kağıt slip almak istemeyen kart kullanıcılarının bu belgeleri dijital olarak alabilmesi ve saklayabilmesi mümkün hale gelecek.

BDDK tarafından yapılan düzenleme, kartı çıkaran banka ile kartı işleme alan bankanın aynı olduğu durumlarda yapılan işlemler için en geç 1 Eylül 2023’te, kartı çıkaran banka ile kartı işleme alan bankanın farklı olduğu durumlarda yapılan işlemler için ise en geç 1 Aralık 2023’te uygulanmaya başlayacak.

Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte kağıt ve doküman kullanımı azalacağı için hizmet maliyetinin düşürülmesi, zaman tasarrufu ve karbon ayak izinin azaltılması gibi faydalar sağlanmış olacak. Söz konusu düzenleme çevreyi bozmadan sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen yeşil ekonomi açısından da büyük önem taşıyor.

Bankalar tarafından kart kullanıcılarına 3 seçenek sunulacak

Kağıt slip yerine dijital slip almak isteyen kart kullanıcıları bu tercihlerine ilişkin onaylarını bankaların mobil uygulamaları ve internet bankacılığı kanalları üzerinden verebilecek. Bankalar tarafından kart kullanıcılarına "temassız işlem limitinin altında slip almak istemiyorum", "hiçbir işlemde slip almak istemiyorum" ve "tüm işlemlerimde slip almak istiyorum" şeklinde üç seçenek sunulacak ve müşteriler bu tercihlerini diledikleri zaman aynı yöntemle değiştirebilecek.

Müşterilerin kart kullanımı sonrasında kâğıt slipin birebir aynısı olan dijital slip bankacılık uygulamaları aracılığıyla müşterilere anlık olarak iletilecek. Ayrıca, müşterilerin son 6 ay içinde gerçekleştirdiği işlemlere ait belgeleri bankacılık uygulamaları üzerinden sorgulayabilmesi, görüntüleyebilmesi ve paylaşabilmesi mümkün olacak böylece bankacılık işlemlerinin takibi kolaylaşacak.

1 ton kağıt slipe karşılık 17 ağacın kesilmesinin önüne geçilmiş olunacak

Kâğıt sliplerin elektronik ortamda düzenlenmesiyle, her 1 ton slipe karşılık doğadaki 17 ağacın kurtarılması sağlanacak. Böylece içerdiği kimyasal sebebiyle geri dönüşümü mümkün olmayan kâğıt sliplerin yerine dijital slip uygulamasının bu yönüyle de doğaya çok önemli bir katkı sağlayacak.

AA

Okunma Sayısı: 259
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Depremzedeler için 117 tahliye ve başvuru noktası belirlendi

    YSK, Muharrem İnce'ye verilecek oyların ''geçerli'' sayılmasına karar verdi

    Twitter'dan Türkiye'de bazı içeriklere engel

    Kartlı alışverişlerde kağıt slip dijital olarak alınabilecek

    "BM Güvenlik Konseyi'nin müdahil olmasını tercih etmiyoruz"

    1 Azerbaycan askeri Ermenistan ordusunun ateşi sonucu şehit oldu

    "Kokpit" ekranından takip edecek

    Gazze'deki 'tek' elektrik santrali de durabilir!

    Millet İttifakı liderleri söz verdi: Demokrasiyi inşa edeceğiz

    İmran Han hakkında 2 hafta süreyle "geçici kefalet" kararı

    Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık olacak

    Rusya’ya ait askeri helikopter Kırım'da düştü: 2 asker öldü

    BM: Cidde Bildirgesi'ni memnuniyetle karşılıyoruz

    İzmir'deki site yangınına 'elektrik kontağı' sebep olmuş

    Dünya Filistinlileri korumalı

    Uçak kazasını daha fazla "görüntülenme sayısı" için kasıtlı yapmış!

    Sandık gönüllüleri göreve hazır

    Dünya genelinde 61 milyon kişi ülke içinde yerinden oldu

    Hollandalı Diana Petronella Müslüman olarak “Dilek” ismini aldı

    En Çok Okunanlar

    Nur SÖZEN

    Risale basımı ve Ayasofya için destek verenlere...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrasi için tam teyakkuz zamanı
    Yasemin YAŞAR

    Son viraj
    Ahmet BATTAL

    Demokrasi bayramında sandığa sahip çıkmak
    Cevher İLHAN

    “Niye vermedin?!” çarpıklığı
    Ali FERŞADOĞLU

    Sandık başında vicdanımızla baş başa!
    Risale-i Nur'dan

    İnkılâp tahribatını tamire çalışsanız
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Hüseyin Kıymık

    Hafız Ali’nin duası

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.