Kısa vadeli dış borç 132 milyar doları geçti

Kısa vadeli dış borç stoku, martta 2021 yıl sonuna göre yüzde 9,9 artarak 132,3 milyar dolara çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mart 2022 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı. Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, martta 2021 yıl sonuna kıyasla yüzde 9,9 artarak 132,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 6,9 artışla 55,1 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 10,8 yükselişle 47,3 milyar dolar oldu. Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, mart ayında 2021 yıl sonuna göre yüzde 1,7 artışla 11,4 milyar dolara çıktı. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 1,4 artarak 15,5 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı ise yüzde 7 yükselerek 16,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları yüzde 21,9 artışla 11,5 milyar dolara çıktı. Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2021 yıl sonuna göre yüzde 10,8 artarak 41,5 milyar dolara yükseldi.