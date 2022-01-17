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18 OCAK 2022 SALI - YIL: 52

Kısa vadeli dış borç arttı

17 Ocak 2022, Pazartesi 23:50
Türkiye’de kısa vadeli dış borç stoku kasım sonu itibarıyla 124 milyar 100 milyon dolara yükseldi. Kısa vadeli dış borç stokundaki artış 2020 yılı kasım ayına göre yüzde 8,6 oldu.

Türkiye’de kısa vadeli dış borç stoku Kasım sonu itibarıyla 124 milyar 100 milyon dolara yükseldi. Kısa vadeli dış borç stokundaki artış 2020 yılı Kasım ayına göre yüzde 8,6 oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Türkiye’de kasım ayı sonu itibariyle kısa vadeli dış borç stokunu açıkladı. Buna göre, Kasım ayı sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2020 yıl sonuna göre yüzde 8,6 oranında artışla 124 milyar 100 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 6,7 oranında azalarak 53,5 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 25,4 oranında artarak 44,5 milyar dolar oldu.

İTHALAT BORÇLARINDAKİ ARTIŞ YÜZDE 32,4 OLDU

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2020 yıl sonuna göre yüzde 32,4 oranında artarak 39,4 milyar dolar oldu. Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2020 yıl sonuna göre yüzde 7,5 oranında azalarak 23,0 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 10,4 oranında artarak 75,0 milyar dolar oldu.

ÖZEL SEKTÖRÜN BORÇ STOĞU YÜZDE  64,6 PAYA SAHİP

2021 Kasım sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 45,7’si dolar, yüzde 25,4’ü euro, yüzde 9,6’sı TL ve yüzde 19,3’ü diğer döviz cinslerinden hesaplandı. 2021 Kasım sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalan dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 167,5 milyar dolar oldu. Söz konusu stokun 15,2 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşuyor. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 19,9, Merkez Bankası’nın yüzde 15,5, özel sektörün ise yüzde 64,6 oranında paya sahip olduğu gözlendi.

İstanbul - anka

 

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