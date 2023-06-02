Kızılay’dan kurban bedeline yüzde 141 zam

Kızılay 2023 yılı kurban bağış bedelini 5.950 TL olarak belirlerken, Mehmetçik Vakfı 5.400 TL olarak açıkladı. Böylece kurban bedelleri geçen yıla göre yüzde 130-141 oranında arttı.

Satıcı da alıcı da kurban fiyatlarından şikâyetçi Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, kurbanlık fiyatları da üç haneli zamlar eşliğinde açıklanmaya başladı. Kızılay, geçen yıl 2 bin 470 TL olarak açıkladığı kurban bedeline bu yıl yüzde 141 zam yaparak, 5 bin 950 TL’ye çıkardı. Söz konusu rakam, yurt içi kurban vekalet bedeli olarak geçiyor. Haber Merkezi

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