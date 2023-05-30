Satıcı da alıcı da kurban fiyatlarından şikâyetçi

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla beraber kurbanlıklar da pazarlara çıkarılmaya başlandı. Yem, elektrik, mazot ve nakliye giderlerinin artması ile kurbanlık fiyatlarının da yükseldiğine dikkat çeken Urfa’daki besicilerin en büyük endişesi, alıcı bulamamak…

Urfa’daki pazarda 5 bin liranın altında küçükbaş kurbanlık bulunamıyor. Bayram zamanı yüksek fiyatlarla karşılaşmamak için erkenden kurbanlık pazarına gidenlerin büyk kısmı bu fiyatları görünce yine eli boş döndü. Siverek ilçesinde besicilik yapan Hakan Akçiçek, fiyatlara ilişkin “Küçükbaş hayvanda ortalama en düşük fiyat 5 bin lira, bu fiyattaki hayvanda 25 kilo kemik ya olur ya olmaz. Geçen sene büyük başın kilosu 50 lirayken bu sene 138 liraya çıkmış durumda. İlerleyen günlerde fiyat daha da artacak” dedi. Küçükbaşta da fiyatların artabileceğine işaret eden Akçiçek “Büyükbaşlarda fiyat yüksek olduğu için herkes küçükbaşa yönelecek. Bu da fiyatları artıracak” diye konuştu. Küçükbaş Hayvancılık Besi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı İzzet Çiftçi, “Eğer Kurban Bayramı’nda fiyatlar yükselirse, kurban almayı düşünenler de vazgeçer. Gerçekten dengesiz bir fiyatlama var” dedi. Haber Merkezi

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