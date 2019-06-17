Konut satışları geçen yıla göre yüzde 20 azaldı

Türkiye’de işsizlik ve enflasyonun giderek artması ekonomide birçok alanda etkisini gösteriyor.

Bunlardan birisi de konut satışları. Bu yılın ilk beş ayında konut satışları 2018’in aynı dönemine göre yüzde 20 düştü. Bu oran 2018’in ilk beş ayında 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 5 düşüş olarak kayıtlara geçmişti.

Türkiye’de hükümetin devlet bankaları yoluyla konut kredi faizlerini düşürmeye çalışması, KDV’yi yüzde 18’den yüzde 8’e indirmesi ve tapu harçlarındaki azalmaya rağmen 2018’de konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 2.4 gerilemişti. Bu dönemde 1 milyon 409 bin olan yıllık toplam konut satışı 1 milyon 375 bine düşmüştü.

Mayıs’ta düşüş oranı yüzde 31

Konut satışlarındaki düşüş 2019’da iyice belirginleşti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, mayıs ayında 82 bin 252 konut satıldı. Bu; bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,3 düşüş anlamına geliyor. Yılın ilk beş aylık verileri önceki yıllarla karşılaştırıldığında emlak sektöründe ciddi bir kriz yaşandığı ortaya çıkıyor. Buna göre bu yılın ilk beş ayında 423 bin konut satıldı. Bu sayı geçen yılın aynı döneminde 526 bin idi. Bu da yüzde 20 düşüşe karşılık geliyor.

Artan işsizlik ve enflasyon; düşen ekonomik büyüme

Konut satış sayısının düşmesinin ana sebebi ekonomideki daralma. Öncelikle 2018’de ekonomik büyümenin yavaşladığı görülüyor. 2017’de ekonomik büyüme yüzde 7,4 iken 2018’de bu oran yüzde 2.6’ya kadar düştü. 2019’da yılın ilk çeyreğinde ise ekonomi yüzde 2,6 küçüldü. 2017’de yüzde 11,92 olarak gerçekleşen yıllık enflasyon da 2018’de yüzde 20,3’e kadar yükseldi. İşsizlik oranı ise Mayıs 2019’da yüzde 14,1 oldu.