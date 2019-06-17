"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 HAZİRAN 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Konut satışları geçen yıla göre yüzde 20 azaldı

17 Haziran 2019, Pazartesi 17:53
Türkiye’de işsizlik ve enflasyonun giderek artması ekonomide birçok alanda etkisini gösteriyor.

Bunlardan birisi de konut satışları. Bu yılın ilk beş ayında konut satışları 2018’in aynı dönemine göre yüzde 20 düştü. Bu oran 2018’in ilk beş ayında 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 5 düşüş olarak kayıtlara geçmişti.

Türkiye’de hükümetin devlet bankaları yoluyla konut kredi faizlerini düşürmeye çalışması, KDV’yi yüzde 18’den yüzde 8’e indirmesi ve tapu harçlarındaki azalmaya rağmen 2018’de konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 2.4 gerilemişti. Bu dönemde 1 milyon 409 bin olan yıllık toplam konut satışı 1 milyon 375 bine düşmüştü.

Mayıs’ta düşüş oranı yüzde 31

Konut satışlarındaki düşüş 2019’da iyice belirginleşti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, mayıs ayında 82 bin 252 konut satıldı. Bu; bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,3 düşüş anlamına geliyor. Yılın ilk beş aylık verileri önceki yıllarla karşılaştırıldığında emlak sektöründe ciddi bir kriz yaşandığı ortaya çıkıyor. Buna göre bu yılın ilk beş ayında 423 bin konut satıldı. Bu sayı geçen yılın aynı döneminde 526 bin idi. Bu da yüzde 20 düşüşe karşılık geliyor.

Artan işsizlik ve enflasyon; düşen ekonomik büyüme

Konut satış sayısının düşmesinin ana sebebi ekonomideki daralma. Öncelikle 2018’de ekonomik büyümenin yavaşladığı görülüyor. 2017’de ekonomik büyüme yüzde 7,4 iken 2018’de bu oran yüzde 2.6’ya kadar düştü. 2019’da yılın ilk çeyreğinde ise ekonomi yüzde 2,6 küçüldü. 2017’de yüzde 11,92 olarak gerçekleşen yıllık enflasyon da 2018’de yüzde 20,3’e kadar yükseldi. İşsizlik oranı ise Mayıs 2019’da yüzde 14,1 oldu.

Euronews Türkçe

Etiketler: Türkiye, ekonomi, konut, işsizlik, enflasyon
Okunma Sayısı: 199
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gözlerinizi teknolojiden korumak için 15 teklif

    Demirel duâlarla anıldı

    Muhammed Mursi mahkeme salonunda vefat etti

    Suriye’de tehlikeli tırmanış

    Paketler niye sonuç vermiyor?

    Her dört gençten biri işsiz

    Konut satışları geçen yıla göre yüzde 20 azaldı

    AB'den Sudan halkına 'şiddeti durdurun' çağrısı

    Almanya: İran'ın nükleer anlaşmaya uymasını bekliyoruz

    Türkiye'den Çipras'a yanıt

    Bütçe açık veriyor

    İran: Uranyum zenginleştirme sınırını aşıyoruz

    Kremlin ABD'ye 'siber savaş' uyarısında bulundu

    BM, İdlib'de 3 milyon kişinin risk altında olduğunu açıkladı

    'Demirel milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir'

    Huawei üretimde 30 milyar dolarlık kesintiye gidecek

    Ruslar TSK’ya ait askeri tesisi inceleyecek

    Çinli aktivistlerden BM'ye "Tiananmen katliamı" araştırılsın çağrısı

    Mart ayı işsizlik rakamları belli oldu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Tarihi ortak yayında neler konuşuldu?
    Süleyman KÖSMENE

    Isparta’da Bediüzzaman heyecanı
    Genel

    Korku duvarları çatladı
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Büyük Mehdî (Mehdî-i Âl-i Resûl) (1)
    Genel

    Demirel: Bediüzzaman hem cumhuriyetçi hem demokrattır
    M. Said ZEKİ

    Vicdanlı dindarlar nerede?
    Risale-i Nur'dan

    Dünyayı kesben değil, kalben terk etmeli
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    Nurun gurbetteki kaçıncı bayramı...
    Faruk ÇAKIR

    İsraf devlet batırır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.