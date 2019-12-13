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Köprüye var, EYT’liye yok

13 Aralık 2019, Cuma 00:34
CHP’li Ömer Fethi Gürer, “Geçiş garantili köprü, zarar ettiği kabul edilen şehir hastaneleri gibi yanlış uygulamalar için kaynak oluşturan AKP iktidarı, EYT içinde kaynak oluşturmalıdır” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM 2020 yılı Bütçe görüşmelerinde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a, prim ve gününü tamamlayan, yaş sebebi ile emekli olamayıp işsiz kalan emekçilerin durumunun ne olacağını sordu. Gürer, “Bu insanlara çözüm üretmeyerek açlığa mahkûm ediyorsunuz, Suriyelilere sağlanan olanakları EYT’lilerden esirgiyorsunuz” dedi.

Gürer, “Sorunun çözüme ulaştırılması şarttır. Kayıt dışının önlenmesi, israf harcamalarının sonlandırılması EYT’liler için kaynaktır. Geçiş garantili köprü, zarar ettiği kabul edilen şehir hastaneleri gibi yanlış uygulamalar için kaynak oluşan AKP iktidarı, EYT içinde kaynak oluşturmalıdır. EYT’li esasen vergi ve prim ödeyerek alacağı ücreti 25 yıl ödemiştir. Görünen o ki EYT’lilerden yıllarca yapılan kesintilerde doğru değerlendirilmemiştir” dedi.

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EYT’liler konusunda, Cumhurbaşkanı ve Bakanların kamuoyuyla ellerindeki bilgileri ve rakamları paylaşması gerektiğini söyleyen Gürer, “Emeklilikte yaşa takılanlar, 1999 yılında çıkarılan yasayla yaş düzenlemesi getirilenlerdir. Ancak 2008 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi aylık bağlama oranını değiştirdi, emeklilik yaşını kademeli olarak 58’den 65’e çıkardı. Yirmi beş yıl devletine hizmet etmiş, vergi ödemiş, prim ödemiş çalışanlar, istekleri dışında yapılan düzenlemelerden mağdur oldukları için yaş düzenlemesinin kaldırılmasını istemektedir” ifadelerini kullandı.

Ankara - Ahmet Terzi

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