Maden işçileri de dertli

Zonguldak’ta maden işçileri “TÜİK, “Bu ülkede yüzde 15 enflasyon var” diyor. Çalışma Bakanı da diyor ki, yüzde 9 zam verelim. Yani devlet bize “Ben seni fakirleştiriyorum” diyor.” yorumunu yapıyor. Zonguldak havzası deyince aklımıza yeraltında çalışan maden işçileri geliyor. Ancak en az yeraltı maden işçileri kadar, değer üreten yer üstündeki maden işçileri de ekonomik krizle beraber zor günlerden geçiyor.

Birgün’ün haberine göre, “Kime sorsak özellikle 2 problemin altını çizdi. Bunlardan ilki ve en yakıcısı düşük ücretler, ikincisi ise aynı işi yapan işçilerin aldığı farklı ücretler. İşçilerin düşük ücret sorunu aynı zamanda halk kesimlerinin hangi şartlarda yaşadığının da fotoğrafını çekiyor. İşçilerden Ersoy Keskin, “Devletin kurumu TÜİK, ‘Bu ülkede yüzde 15 enflasyon var’ diyor. Devletin kendisi diyor bunu. Toplu iş sözleşmesi sürecinde de yine aynı devletin başka bir bakanı, Çalışma Bakanı da diyor ki, yüzde 9 zam verelim. Yani devlet bize ‘Ben seni fakirleştiriyorum’ diyor” şeklinde konuştu.

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