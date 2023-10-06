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6 EKİM 2023 CUMA - YIL: 54

Öğrencinin aylık masrafı asgarî ücreti geçti

06 Ekim 2023, Cuma 18:40
İstanbul Planlama Ajansı (İPA), Öğrenci Yaşam Maliyeti Araştırması’nın sonuçlarına göre, İstanbul’da bir öğrenci üç kişilik bir evdeyse aylık maliyeti 12 bin 535 TL’ye kadar yükselerek asgari ücreti geçti.

 İstanbul Planlama Ajansı (İPA), Öğrenci Yaşam Maliyeti Araştırması’nın sonuçlarına göre, İstanbul’da bir öğrenci üç kişilik bir evdeyse aylık maliyeti 12 bin 535 TL’ye kadar yükseldi. 2023 Eylül verileri üzerinden gerçekleştirilen araştırmada, İstanbul’da yaşayan bir üniversite öğrencisinin aylık ve yıllık yaşam maliyetinin ne kadar değiştiği hesaplandı. Hesaplamanın, öğrencilik durumuna özgü yaşam maliyetini oluşturan unsurlar olarak tanımlanabilecek barınma, market ve dışarıdan yemek gideri, fatura ödemeleri, kültür sanat, kırtasiye, kişisel bakım, ulaşım harcamaları gibi temel harcama kalemlerine yönelik birincil ve ikincil veriler üzerinden yapıldığı belirtildi. İPA, “Barınma, büyük kentlerde öğrenci olanların en büyük gider kalemi olmakla birlikte; yükseköğretim gören gençlerin pek çok ihtiyacı artan enflasyon oranları ile birlikte daha maliyetli hale gelmiştir” dedi. İPA’nın Öğrenci Yaşam Maliyeti Araştırması’na göre; özel yurtta kalan bir üniversite öğrencisinin yaşam maliyeti sadece bir sene içerisinde iki kata yakın artış gösterdi. Üç kişilik bir evdeyse bir öğrencinin aylık maliyeti bir yıl içerisinde yüzde 134’lük artışla 5 bin 357 TL’den asgari ücretin de üstüne çıkarak 12 bin 535 TL’ye yükseldi.

Barınma harcaması bin 900 TL iken bu yıl 6 bin 250 TL’ye çıktı

Araştırmaya göre; 2022-2023 eğitim öğretim döneminde özel yurtta kalan bir öğrencinin barınma harcaması aylık 3 bin 300 TL iken, bu rakam bu dönemde 10 bin 360 TL’ye çıktı. 2 kişiyle birlikte kiralık evde oturan bir öğrencinin barınma harcaması ise geçen yıl bin 900 TL iken bu yıl 6 bin 250 TL’ye çıktı. Bir diğer aylık en yüksek kalem olan market harcaması geçen yıl 550 TL olan yurtta kalan bir öğrencinin bu yılki market ve dışarıdan yemek harcaması 2 bin 287 TL’ye çıktı. Bu kaleme geçen yıl bin 780 TL ayıran evde kalan bir öğrenci ise bu yıl 3 bin 797 TL ayırmak zorunda. 

 

Haber Merkezi

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