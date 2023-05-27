"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 MAYIS 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Orkinos mesaisi başladı

27 Mayıs 2023, Cumartesi 09:00
Dünyanın en değerli balıkları arasında yer alan Mavi Yüzgeçli Orkinos mesaisi başladı. Akdeniz’de Türkiye’ye tanınan 2 bin 600 ton kota için 29 balıkça gemisi ve 47 taşıma gemisi mesai yapıyor.

Halk arasında ‘ton balığı’ olarak bilenen balık türüne rağbet oldukça büyük... Mavi Yüzgeçli Orkinos olarak bilinen türü ise özellikle Uzakdoğu’da yoğun talep görüyor ve yüksek gelir getiriyor.

Ancak avlanma konusunda sınırlamalar mevcut. Mavi Yüzgeçli Orkinos’un korunması adına, Türkiye’nin de içerisinde yer aldığı 52 üye ülkenin taraf olduğu ‘Atlantik Ton Balıklarının Korunması Uluslararası Komisyonu (ICCAT) tarafından belirlenen kurallar geçerli. ICCAT, Türkiye’ye 2023 yılı için 2 bin 600 tonluk bir kota tahsis etti.

1 Temmuz’da Sona Erecek

Mavi Yüzgeçli Orkinos avı için gerekli ruhsatı Türkiye’de Tarım ve Orman Bakanlığı veriyor. Bakanlık, başvuruları değerlendirdi ve Türkiye’ye ayrılan kotadan faydalanabilmesi için 29 ayrı balıkçılık teşekkülüne izin verildi. 47 gemi de kafeslere alınan balıkların taşınması işini üstleniyor. Toplamda 76 gemi ile İzmir ve Antalya limanlarından demir ve Akdeniz’e açılan Türk balıkçılar ise av mesaisine başladı. 15 Mayıs’ta başlayan Mavi Yüzgeçli Orkinos mesaisi, 1 Temmuz’da sona erecek.

Ankara’dan Denetim

Bakanlık, sadece ruhsat vermekle yetinmiyor. Aynı şekilde balıkçılar yakaladıkları orkinosların kontrolü, Tarım ve Ormancılık Bakanlığı tarafından Ankara’dan yapılıyor. Uydudan kontrol sayesinde aşırı avlanma ve kural ihlallerinin de önüne geçiliyor. Veriler, ICCAT ile paylaşılıyor

70 Milyon Dolarlık İhracat

Mavi Yüzgeçli Orkinos, önemli bir ihraç ürünü. Akdeniz’in uluslararası sularında ve Malta açıklarında avlanan Türk balıkçılar, yılda yaklaşık 70 milyon dolarlık ihracat geliri sağlıyor. Özellikle Uzakdoğu’ya ihraç edilen balıklar, canlı yakalandığı için çiftliklerde belirli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra ABD ve Japonya başta olmak üzere, birçok ülkeye ihraç ediliyor.

TRT Haber

Okunma Sayısı: 134
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Afganistan'da meydana gelen seller nedeniyle 13 ölü 8 yaralı

    Türkiye ikinci tur için sandık başına gidiyor

    Sandık güvenliği sağlanmalı

    Darbelerin panzehiri demokrasidir

    Dolar 557 gün önce tek hanedeydi

    Her Cuma bir İspanyol Müslüman oluyor

    5 ayda 1,2 milyon ziyaretçi ağırladı

    Avrupa’dan İsrail’e “yıkımları durdur “çağrısı

    Ukrayna'da yeni tehlike: Mayın kirliliği

    1 milyon 912 bin 30 yurt dışı seçmen oy kullandı

    JİTEM davasında hepsi beraat etti

    Rahmet sevinci: Trakya kuraklıktan kurtuldu

    Sandığa gitmeyen kalmasın

    Türkevi'ne saldıran zanlı gözaltına alındı

    Merkez Bankası’nda para kalmadı

    Yapay zeka inme vakalarını tanımlıyor

    Fransa’da 12 dakikada bir kayıp çocuk ihbarı - Geçen yıl 40 bin çocuk kayboldu

    “Hazreti Muhammed’in Hayatı (asm)” konulu yarışma

    Ekransız uyumak uyku kalitesini artırıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Seçime giderken derin çeteye dikkat!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    AKMHP’nin ürünü: Tam kafa karışıklığı
    Ali FERŞADOĞLU

    Kim cumhurbaşkanı olamaz!?
    Yasemin YAŞAR

    Siyasi ittifak ideolojik ittifak mıdır?
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    28 Mayıs (fiilî) bir referandumdur
    Faruk ÇAKIR

    Adaletsiz seçim
    Risale-i Nur'dan

    Askerin siyasete müdahalesi müthiş zararları netice verdi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    Depremin de siyasette istimali

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.