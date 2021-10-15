Palandöken: Zam değil indirim bekliyoruz

ESNAF VE SANATKÂRIN EN ÖNEMLİ MALİYET KALEMİ OLAN AKARYAKITA GELEN ZAMLARIN HEM ESNAFI HEM DE HALKI OLUMSUZ ETKİLEDİĞİNİ KAYDEDEN TESK GENEL BAŞKANI BENDEVİ PALANDÖKEN, “HALEN DEVAM EDEN PANDEMİ SÜRECİNDE ZAM DEĞİL, İNDİRİM YAPILMALI” DEDİ.

Dolar kurundaki ani dalgalanmalar sebebiyle başta akaryakıt olmak üzere doğal gaz, elektrik gibi halkın zorunlu olarak kullandığı ürünlere zam yapılacağı söylentilerinin yanlış olduğuna dikkat çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Akaryakıta gelen zamlar A’dan Z’ye tüm ürünlerin fiyatlarını olumsuz olarak etkiliyor. Bu da beraberinde enflasyon artışını getiriyor. En önemlisi zamların sorumlusu olarak esnafımız görülmektedir. Kesinlikle zamların ve piyasalardaki dalgalanmaların sorumlusu esnaf değil” dedi. Soğuk kış günlerinin yaklaştığı bu günlerde dolar kurundaki yükselişin akaryakıt ürünlerine zam olarak yansıtılması piyasaları olumsuz etkileyeceğini söyleyen Palandöken, “Bunun için yapılması gereken başta akaryakıt, elektrik ve doğal gaz olmak üzere ana kalem ürünlere zam yapılmasından kaçınılmalı” diye konuştu.

İNDİRİM BEKLERKEN ZAM GELMESİ GİDERLERİ ARTTIRIR

Esnaf ve sanatkârın en önemli maliyet kalemi olan akaryakıtta gelen zamların hem esnafı hem de halkı olumsuz etkilediğini anlatan Palandöken şunları söyledi: “Halen devam eden pandemi sürecinde dolar kuru bahane edilerek zam yapılmasından kaçınılmalı. Bu dönemde zam değil indim yapılmalı. Çünkü özellikle imalat ve üretim sektörlerimiz başta olmak üzere tüm esnafımızın maliyetleri artarken kazancı düştü. Bu maliyet kalemlerinin en önemlisi de tabii ki akaryakıt. Akaryakıt indirimi beklerken zam gelmesi giderleri büyük ölçüde artırırken, aynı zamanda A’dan Z’ye tüm ürünlerin de fiyatlarını arttırıyor. Yolcu veya ürün taşıma noktasında akaryakıt fiyatının artması doğal olarak imalat ve üretim sektöründe ve diğer tüm kalemlere de fiyat artışı olarak yansıyor. Bu durumun enflasyonu da doğrudan olumsuz etkilediği unutulmamalı. Esnafımız da vatandaşımız da fiyatlarda artış değil indirim haberi bekliyor. Yapılacak indirimler hem vatandaşa hem de piyasalara özellikle ekonomik anlamda rahatlamayı da beraberinde getirecektir.”

Ankara - Ahmet Terzi