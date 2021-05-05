Patates zam şampiyonu

Markette en fazla fiyat artışı yüzde 45,51 ile patateste oldu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, “Nisan ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkında yeşil soğan ve maydanoz 3,7 kat, kuru soğan 3,5 kat, ıspanak 3,4 kat, patates ve süt 3,3 kat fazlayla tüketiciye satılmaktadır” dedi. Üretici ve tüketici arasındaki makasın bir türlü kapanmadığına işaret eden Bayraktar, Nisan ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla yeşil soğan, maydanoz, kuru soğan, ıspanak, patates, süt ve pırasada yaşandığını söyledi. Bayraktar, “Üretici ve market arasındaki fiyat farkı yüzde 274,57’le yeşil soğanda gerçekleşti. Yeşil soğanı yüzde 274’le maydanoz, yüzde 253,97’yle kuru soğan, yüzde 244’le ıspanak, yüzde 232,88’le patates, yüzde 228,57’yle süt ve yüzde 221,52’yle pırasa takip etti” dedi.

ÜRETİCİ-TÜKETİCİ FİYAT FARKI

Üretici ve tüketici fiyatları arasındaki farka dikkat çeken Bayraktar, “Bugün üreticide 1 lira 73 kuruş olan yeşil soğan markette 6 lira 48 kuruşa, 50 kuruş olan maydanoz 1 lira 87 kuruşa, 63 kuruş olan kuru soğan 2 lira 23 kuruşa, 1 lira 50 kuruş olan ıspanak markette 5 lira 16 kuruşa, 73 kuruş olan patates 2 lira 43 kuruşa, 2 lira 73 kuruş olan süt 8 lira 97 kuruşa, 1 lira 58 kuruş olan pırasa 5 lira 8 kuruştan satılmaktadır” diye konuştu. Bayraktar, ayrıca, Nisan ayında fiyatı en fazla artan ürünün markette ve üreticide patates ve kuru soğan olduğunun da altını çizdi.

Ankara - Adnan Solmaz