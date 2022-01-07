Renault 22’nci kez lider

Renault, 75 bin 561 adet satış ve 13,45 pazar payıyla 22’nci kez Türkiye otomobil pazarının lideri oldu.

Renault açıklamasına göre, Renault MAİS, otomobil pazarında 2021 yılında da liderliğini sürdürdü. 2021 yılında binek otomobil pazarında 75 bin 561 adet satış ve 13,45 pazar payı elde eden marka, toplam pazarda ise 81 bin 280 adet satış ve 11,02 pazar payı gerçekleştirdi. B segmentinde 36 bin 438 adetlik satışla lider olan Clio HB, Renault’nun binek otomobil pazarında gösterdiği liderlik performansına en önemli katkıyı veren model oldu.

Elektrikli otomobil pazarı 2021’de geçen yıla göre yüzde 237 artış göstererek 2 bin 846 adet olarak gerçekleşirken, Renault Zoe 772 adet satışla Türkiye’de en çok tercih edilen elektrikli otomobil olarak kayıtlara geçti. 2021 sonu itibarıyla 19 bin 38 adet satış başarısına ulaşan Dacia Duster, Türkiye’nin SUV liderliği unvanını devam ettirdi. Dacia markası ise 34 bin 866 satış adedi ve 4,73 pazar payı ile toplam pazarda 8’inci sırada yer aldı. Renault MAİS, Renault ve Dacia markalarıyla böylece 2021 yılında toplam pazarda 116 bin 146 satış adedine ulaşarak, binek ve hafif ticari araç pazarında 15,75 pazar payı elde etti.

Ekonomi Servisi

