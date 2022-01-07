"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 OCAK 2022 CUMA - YIL: 52

Renault 22’nci kez lider

07 Ocak 2022, Cuma 17:00
Renault, 75 bin 561 adet satış ve 13,45 pazar payıyla 22’nci kez Türkiye otomobil pazarının lideri oldu.

Renault açıklamasına göre, Renault MAİS, otomobil pazarında 2021 yılında da liderliğini sürdürdü. 2021 yılında binek otomobil pazarında 75 bin 561 adet satış ve 13,45 pazar payı elde eden marka, toplam pazarda ise 81 bin 280 adet satış ve 11,02 pazar payı gerçekleştirdi. B segmentinde 36 bin 438 adetlik satışla lider olan Clio HB, Renault’nun binek otomobil pazarında gösterdiği liderlik performansına en önemli katkıyı veren model oldu. 

Elektrikli otomobil pazarı 2021’de geçen yıla göre yüzde 237 artış  göstererek 2 bin 846 adet olarak gerçekleşirken, Renault Zoe 772 adet satışla Türkiye’de en çok tercih edilen elektrikli otomobil olarak kayıtlara geçti. 2021 sonu itibarıyla 19 bin 38 adet satış başarısına ulaşan Dacia Duster, Türkiye’nin SUV liderliği unvanını devam ettirdi. Dacia markası ise 34 bin 866 satış adedi ve 4,73 pazar payı ile toplam pazarda 8’inci sırada yer aldı. Renault MAİS, Renault ve Dacia markalarıyla böylece 2021 yılında toplam pazarda 116 bin 146 satış adedine ulaşarak, binek ve hafif ticari araç pazarında 15,75 pazar payı elde etti.

Ekonomi Servisi

Okunma Sayısı: 131
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    “Orta Asya Projesi mi?” OLAN HALKA OLUYOR!

    Erişim engeli basın ve ifade hürriyeti ihlali

    Kamudan hekim göçü devam ediyor

    Kararsızlar seçimi etkileyecek

    MÜSİAD: Faizler düşmedi, arttı

    Verem tedavileri aksadı

    2021'de 55 gazeteci öldürüldü

    Bakan Koca'dan tedbir ve hatırlatma dozu çağrısı

    Bir litre süt 16,95 lira oldu

    2021’de akaryakıta 46 kez zam yapıldı

    Dış borç 2.4 trilyon lira arttı

    Kış daha gelmedi

    5. müdahalenin büyüklüğü açıklandı

    İİT’den sükûnet çağrısı

    Çavuşoğlu Kazak mevkidaşıyla görüştü

    Düşürülen Ukrayna uçağının davası halen sonuçlanmadı

    DSÖ'den 'Omicron' uyarısı

    Aralıkta yağışlar önceki yıla göre yüzde 88 arttı

    ÇAYKUR 630 mevsimlik işçi istihdam edecek

    ABD'deki orman yangını, 513 milyon dolarlık hasara neden oldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Saraydaki “F...” raporu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Muhalefet nezaketi
    Cevher İLHAN

    “Belki tutar!” komplosu
    Osman ZENGİN

    Zamlardan sonra gel de Demirel’i arama
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Hz. İbrahim’in (as) oğlunu kesme emrine itaati
    Genel

    ‘Diyanet’in çocuklara Kur’ân öğretmesi kadar doğal bir şey yok’
    Şükrü BULUT

    Papa Fransiskus, Klaus Schwab ve Dom Helder Camara…
    Cenk ÇALIK

    GDO sözleşmeleri nasıl imzalatılıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.