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9 AĞUSTOS 2020 PAZAR - YIL: 51

Sağlıkçılar % 60 fakirleşti

08 Ağustos 2020, Cumartesi 20:56
ANKARA TABİP ODASI (ATO), KORONAVİRÜS SALGINIYLA MÜCADELE EDEN SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN HAZİRAN AYINDA GELİRLERİNDE YÜZDE 60’A VARAN KAYIPLAR YAŞADIĞINI AÇIKLADI.

Ankara Tabip Odası (ATO), koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık emekçilerinin Haziran ayında gelirlerinde yüzde 60’a varan kayıplar yaşadığını açıklayarak, Ankara’daki hastanelerde sağlıkçılara ek ödeme yapılmadığını duyurdu. Yazılı açıklama yapan ATO, sağlık çalışanları Haziran ayında gelirlerinde yüzde 40-60 oranında kayıp yaşadıklarını kaydederek, “İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ve hastane yöneticileri ile yaptığımız görüşmelerde hastane gelirlerinin yetersizliği ve Maliye Bakanlığından ek bir ödeme yapılmamasından ötürü döner sermaye dağıtamayacakları bilgisini aldık” ifadelerini kullandı. 

YOKSULLUK SINIRI 7 BİN 900 LİRA

Yoksulluk sınırının 7 bin 900 lira olduğuna dikkat çeken ATO, performansa dayalı ücret sisteminin sağlıkçılar arasındaki ücret ve ödeme dengesini bozduğunun altını çizerek, şunları belirtti: “Sağlık Bakanının pandemi sürecinde özveriyle çalışan ve yaşamlarını tehlikeye atarak mesleki faaliyetlerini yapan her kademedeki sağlık çalışanına tavandan ek ödeme yapılacağı açıklamasının ardından; Mart, Nisan ve Mayıs aylarında sağlık çalışanları arasında eşitsiz bir şekilde ek ödeme dağıtımı yapıldı. Yine Bakan tarafından birinci basamak sağlık çalışanlarına da ek ödeme yapılacağının duyurulmasına rağmen Aile Sağlığı Merkezleri’nde hiçbir sağlık çalışanına bu dönemde ek ödeme yapılmadı.”

Ek ödeme yapılmadı

“Yeniden açılma ile birlikte Haziran ayında ise Ankara’daki pandemi hastanelerinin hiçbirinde ek ödeme yapılmadığı gibi normal sağlık hizmeti sunan; yeniden açılan hastanelerin de önemli bir kısmında da hiçbir sağlık çalışanına ek ödeme yapılmamıştır. Pandemi olmayan 4 hastanede bir miktar ek ödeme yine eşitsizlikler ihtiva edecek şekilde dağıtılmıştır. Bu konuda İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ve hastane yöneticileri ile yaptığımız görüşmelerde hastane gelirlerinin yetersizliği ve Maliye Bakanlığı’ndan ek bir ödeme yapılmamasından ötürü döner sermaye dağıtamayacakları bilgisini aldık.” denilen açıklamada ayrıca, “Her kriz döneminde olduğu gibi bu krizin bedelini de yine emekçiler ödemektedirler. Kaldı ki enfekte olmaları durumunda Covid-19 meslek hastalığı olarak kabul edilmediğinden hak kayıplarına uğramakta, ücretler kesilmekte ve adeta mağduriyetleri cezaya dönüştürülmektedir” ifadeleri kullanıldı.

İstanbul - Reyhan Keser 

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