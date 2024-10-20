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20 EKİM 2024 PAZAR - YIL: 55

Sarayın günlük harcaması 46 milyon TL

20 Ekim 2024, Pazar 02:06
Cumhurbaşkanlığı bütçesinin 2025 yılı için 16 milyar 928 milyon 146 bin lira olarak teklif edildiğini söyleyen CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, “Geçen yıl bütçeden sarayın harcaması için ayrılan para günlük 33.6 milyon Lira olmuştu. Bu yıl ki teklif kabul edilirse Sarayın 1 yıllık gideri 16 milyar 928 milyon liraya, 1 günlük harcaması 46 milyon 378 bin liraya yükselecek” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’na 2025 yılı için öngörülen bütçe ile Saray’ın 1 günlük harcamasının 3710 emekli maaşına denk geldiğini söyleyen Uzan, “Enflasyonun yurttaşların üzerinden silindir gibi geçtiği, yoksulluk ve sefaletin arttığı bir ülkede bu harcama kabul edilebilir değildir” diye konuştu.

10 BAKANLIĞIN GİDERİNDEN FAZLA

Uzun şu bilgileri paylaştı: “Saraylar, uçaklar ve şatafatla gündemden düşmeyen Cumhurbaşkanlığı’nın 2025 yılı ‘Mal ve Hizmet Alım Gideri’ için bütçeden öngörülen para 9 milyar 857 milyon 811 bin lira. Bu para; Dışişleri, Kültür ve Turizm, Gençlik ve Spor Bakanlığının da içinde bulunduğu 10 Bakanlığın mal ve hizmet alım giderinden fazla.”

Ankara - Adnan Solmaz

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