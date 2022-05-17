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17 MAYIS 2022 SALI - YIL: 53

Saygınlar Nakliyat - İran Nakliye Hizmeti

17 Mayıs 2022, Salı
Saygınlar Nakliyat Almanya Nakliye Hizmetleriyle profesyonel deneyimlere sahip olabilirsiniz.

Saygınlar Nakliyat, taşımacılık faaliyetlerine yönelik hizmetlerini ve bu bağlamda İran'a yaptığı taşımacılık hizmetlerinin kapsamını, çeşitlerini ve özelliklerini şu şekilde açıklamaktadır:

Uluslararası taşımacılık faaliyetlerinde İran nakliye çok sık aralıklarda sürdürdüğümüz hizmetlerdir. Uzun yılların birikimine sahip olan firmamız hiçbir hata yapmadığı için ve gereken tüm önlemleri aldığı için müşteri memnuniyetini üst noktada tutmaktadır. Nakliye transit sürelerine bağlı olarak, sizlere taahhüt edilen zamanlarda yüklerin adrese ulaştırılması, resmi prosedürlerin gerçekleştirilmesi ve yüklerin araca yerleştirilerek sağlam bir şekilde adrese teslim edilmesi öncelikli görevimizdir.

Saygınlar Nakliyat olarak sürdürmüş olduğumuz İran nakliye hizmetleri karayolu, havayolu, denizyolu ve demiryolu şeklinde gerçekleşmektedir. Bu kapsamda ağır yük taşımacılığı, konteyner taşımacılığı, proje taşımacılığı, frigo taşımacılık ve parsiyel taşımacılık firmamızın çok sık aralıklarda vermiş olduğu hizmet kategorileridir. Sizler de firmamızla görüşerek geniş kapsamlı hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.

İran Frigo Nakliye

İran frigo nakliye iki ülke arasında çok sık gerçekleştirdiğimiz hizmetlerden biridir. Tahran İran’ın başkenti olmasının yanı sıra dünya çapında transit geçiş alanı olduğu için çok fazla yük gönderimi gerçekleşmektedir. Bu nedenle ihracat ve ithalat firmaları da soğuk zincir ürünlerini sık aralıklarda İran’a sevk etmektedir. Türkiye’nin de çeşitli illerinden yüklenen soğuk zincir ürünleri Tahran başta olmak üzere Şiraz, Tebriz, İsfahan, Meşhed ve Kaşan semtlerine zamanında gönderilmektedir.

Saygınlar Nakliyat olarak refeer araçlarımız, eğitimli ve tecrübeli şoförlerimiz ve alınan tedbirlerimiz ile %100 kaliteli bir şekilde frigo nakliye hizmeti sunmaktayız. Soğuk ve dondurulmuş gıdaların taşımacılığı profesyonel bir şekilde refeer tırlarda taşınmalıdır. Yaş meyve sebze, bitki, çiçek, fidan, dondurma, içecek, tatlı, hammadde ve aklınıza gelebilecek artı eksi derecede muhafaza edilmesi gereken her ürün frigo nakliye kapsamına ulaştırılmaktadır.

İran Parsiyel Nakliye

İran parsiyel nakliye çalışmalarımız firmamız deneyimli şoförleri tarafından sizlere en iyi şekilde sunulmaktadır. Türkiye ve İran arasında gerçekleştirdiğimiz parsiyel nakliye hizmetleri sistematik çalışmalarımız neticesinde müşterilerimize pek çok avantajı beraberinde getirmektedir. Türkiye’nin komşusu olan İran’a gerçekleştirilen parsiyel nakliye hizmetlerimiz özmal araçlarımız ile ISO 9001 kalite standartlarına uygun şekilde yapılmaktadır.

Aktif olarak haftalık çıkış yaparak Türkiye’den İran’a yüklerinizi gönderen firmamız Saygınlar Nakliyat alınması gereken önlemleri en üst noktada tutmaktadır. Yüklerinizi güvenle teslim edeceğiniz alanında profesyonel bir firma arayışı içindeyseniz bizimle iletişim kurabilirsiniz. Çünkü bizler yüklerin araca yüklenmesine varış noktasına kadar tüm süreci anlık ve doğru adımlar ile kolaylaştırmaktayız. Araç dolusu yük olmasa bile haftanın belirli günlerinde yüklerinizi İran’ın istediğiniz semtine ulaştırmaktayız. Teslimat sürecinde de sizleri sürekli haberdar etmekteyiz.

İran Nakliye Fiyatları

İran nakliye fiyatları farklı sebeplere göre değişmektedir. Taşınacak yükün araçta kaplayacağı alan, ağırlığı, taşıma yöntemi, gidilecek iki adres arası mesafe ve kullanılacak araç ücretlerimizi belirlemektedir. Bunun için öncesinde ne taşınacak, hangi yöntemle taşınacak gibi soruların cevabını alarak net fiyat almanız daha doğru olur. Bizimle iletişime geçerek İran Nakliye Fiyatları için net bir  fiyat alabileceğiniz gibi randevu da talep edebilirsiniz.

https://www.sayginlarnakliyat.com/iran-nakliye  İran Nakliye Hizmetlerimiz ve fiyat bilgimiz hakkında detaylı bilgiye linkten ulaşabilirsiniz

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