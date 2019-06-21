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Seçim sonrası yeni vergi ve zamlar bekleniyor

21 Haziran 2019, Cuma 12:09
Bu yıl bütçede 80,6 milyar lira açık hedeflenirken, Merkez Bankası'ndan gelen paraya rağmen beş ayda bu açığın yüzde 83’ü gerçekleşti. Açık yeni zamlarla kapatılacak.

Herkesin gözü kulağı 23 Haziran'da gerçekleşecek tekrar edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde. Seçim öncesi ekonomiye dair gelen veriler gidişatın hiç de iyiye gitmediğini gösterirken, bütçe gerçekleşmeleri de yine hiç parlak görünmüyor. 

Bu yıl bütçede 80,6 milyar lira açık hedeflenirken, Merkez Bankası'ndan gelen paraya rağmen daha ilk beş ayda bu açığın yüzde 83’ü gerçekleşti. Gelirler artmazken, harcamalar ise kısılmıyor. Peki bu açık nasıl kapanacak?

Ekonomi yazarı İbrahim Kahveci, seçimlerin hemen ardından yurttaşın altında daha da ezileceği vergi ve zamlar gelecek.

İbrahim Kahveci'nin Karar gazetesinde yer alan köşesindeki değerlendirme ve tespitleri şöyle:

"Nihayet seçimler bitiyor. İptal edilen İstanbul Belediye Başkanlığı seçimi bu pazar yeniden yapılacak.

Gerçi muhalefet ve ülke açısından bir belediye başkanlığı seçiminden ziyade seçim sisteminin çalışması daha önemli hale geldi. Milletin vereceği karardan daha çok yargının vereceği karar öne çıktı. En azından Cumhurbaşkanı öyle söyledi, “Seçilmesi durumunda yargının vereceği karar bu şahsın önünü kesebilir” dedi.

BÜTÇE AÇIĞI 66.5 MİLYAR LİRAYA YÜKSELDİ

Ama toplum açısından seçim kadar seçim sonrası da önemli. Belki de çok daha önemli.

Siyasetimiz seçimden önce zam yapacak kadar şeffaf değil elbette. Bakın rakamlar ne diyor?

Bütçeden ilk 5 ayda 414 milyar lira harcama yapılmış. Faiz dışı harcama tutarı da 367.6 milyar lira. Geçen yıl aynı dönemde 322.5 toplam harcama ve 291.1 milyar faiz hariç harcama yapılmıştı.

Yine geçen yıl ilk 5 ayda 302 milyar lira gelir elde edilirken, bu yıl 347.5 milyar lira gelir elde edilebildi.

Böylece bütçe açığı geçen yıl ilk 5 ayda 20.5 milyar liradan bu yıl 66.5 milyar liraya yükseldi. Hatta bu açık, Merkez Bankası’ndan (MB) bu yıl Hazine’ye 34 milyar TL kaynak aktarılmasına rağmen oluştu. Geçen yıl 12 milyar lira seviyesindeydi. Kısaca fazladan tek seferlik 32 milyar liralık ek bir kaynak kullandık. Bu kaynak olmasaydı bütçe açığı yaklaşık 100 milyar liraya çıkacaktı.

Giderler yüzde 28.4 artarken, gelirler MB parasına rağmen sadece yüzde 15 arttı. Ama devletin sürekliliğini sağlayan vergi gelirleri ise sadece ve sadece yüzde 4.3 artış gösterdi.

Biraz daha detaya bakalım. Çünkü burası çok önemli: Vatandaş seçimlerden sonra buraya çok bakacak...

Geçen yıl 34.3 milyar lira olan kurumlar vergisi bu yıl yüzde 5.9 artışla 36.4 milyar lira oldu.

Yurt içinden alınan mal ve hizmet vergileri ise 89.9 milyar liradan 83.4 milyar liraya geriledi. Yani burada vergi gelirleri azaldı. Nerelerde mi?

- KDV gelirleri 25 milyar liradan 19.9 milyar liraya düştü.

- ÖTV gelirleri 56.5 milyar liradan 52.7 milyar liraya geriledi.

Dahilde alınan KDV ve ÖTV vergi gelirleri böylece 81 milyar 493 milyon liradan 72 milyar 507 milyon liraya indi. Nominal kayıp oranı yüzde 11...

Etiketler: seçim, vergi, zam
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