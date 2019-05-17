Şirketler bir bir kapanıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Nisan ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, Nisanda bir önceki aya göre, kurulan şirket sayısı yüzde 5,16, gerçek kişi ticarî işletme sayısı yüzde 2,19 azalırken, kooperatif sayısı yüzde 2,13 arttı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 13,44 artarken, kooperatif sayısı yüzde 5,66, gerçek kişi ticarî işletme sayısı yüzde 22,58 azaldı. Nisanda geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 20,88, gerçek kişi ticarî işletme sayısı yüzde 53,07, kooperatif sayısı 10,28 azalış gösterdi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 25,61, kooperatif sayısı yüzde 11,11 ve gerçek kişi ticarî işletme sayısı yüzde 12,95 yükseldi. Bu ayda kurulan toplam 6 bin 789 şirket ve kooperatifin yüzde 85,05’ini limited şirketler, yüzde 13,51’ini anonim şirketler, yüzde 1,41’ini kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 41,95’i İstanbul, yüzde 10,4’ü Ankara, yüzde 6,58’i İzmir’de kuruldu. Nisanda Bayburt’ta şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleşmedi.

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