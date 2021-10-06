Tarım Kredi marketlerindeki zarar kime yazılıyor?

NİĞDE MİLLETVEKİLİ FETHİ GÜRER, TARIM KREDİ TANZİMLERİNİN İKTİDARIN MÜDAHALE SÜRECİNDE KOOPERATİFİN BİR YILDAKİ ZARARININ 40 KAT ARTARAK 41 MİLYON LİRAYA ULAŞTIĞINI BELİRTEREK, ZARARIN KİME YAZILDIĞINI SORDU.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye genelinde 500 metrekareden büyük bin kadar market yapılması talimatı verdik” sözünü değerlendirerek, “Cumhurbaşkanı sorunun derinliğini görmek yerine kamuoyuna sorun market fiyatlarında izlenimi vermek istiyor. Günü kurtarma politikası uyguluyor. Geçmişte bu yolu denediler” dedi. Tarım Kredi tan- zimlerinin iktidarın müdahale sürecinde kooperatifin bir yıldaki zararının 40 kat artarak 41 milyon liraya ulaştığını ve bu durumun SPK raporlarına da yansıdığını söyleyen Gürer, şunları söyledi:

SORULARA CEVAP VERİLMİYOR

“Tarım Kredi Marketleri konusunda bakanlara sorularımıza yanıt dahi veremediler. Tarım Kredi Koopera-tifi’nin AKP iktidarları döneminde statüsü değiştirildi. Dönemin Maliye ve Hazine Bakanı Albayrak Kooperatifi Ziraat Bankası bir çiftçi kuruluşu değil bir ticarî işletme olarak kredi verdiğini ve çiftçilere uygulanan kredi faizi değil ticarî kuruluş faizlerinden kredi verildiğini ifade etmişti. Bu durumda Tarım Kredi Kooperatifi bir ticari kuruluş. Raf fiyatları tek tek incelendiğinde fiyatlar burada da önemli artışlar görülecektir.” Gürer, bu sürenin fiyatlar arttıkça çözüm gibi sunulacağının görüldüğünü ifade ederek, “Ancak sorun çözümü bu değil. Üreticinin girdi maliyeti düşürülmeden, ekim alanları arttırılmadan, aracılık sistemi kontrol edilemeden, doğru ve gerçekçi planlama yapılmadan günlük çözümlerle gıda güvencesi de, fiyat dengesi de sağlanamaz” diye konuştu.

Zarar vatandaşa ödettİrİlİyor

Tarım Kredi Marketlerinin kuruluş amacının doğrudan üreticiden tedarik edilen ürünlerin ucuz fiyata tüketiciye ulaştırılması olduğuna işaret eden Gürer, “Ancak uygulamaya bakıldığında, bu sistemde bir farklılık olduğu da ortaya çıkıyor. Bir yandan kamuoyuna ‘Ucuz ürün satıyoruz’ deniliyor, diğer yandan da düşük fiyat gösterilerek kurum milyonlarca lira zarara uğratılıyor. Bu uygulamanın maliyeti yine vatandaşa ödettiriliyor” diye konuştu. AKP’nin günü kurtarma politikalarıyla sorunları aşamayacağını artık görmesi gerektiğine vurgulayan Gürer, “Kalıcı, istikrarlı ve doğru planlama ile çözüm üretilmelidir. Üretici yerine aracı korunursa ve tüketiciye geçici süreliğine ‘zarar karşılığı ucuz ürün veriyoruz’ denilerek esasında üretici ve türeticiye değil aracının menfaatine uygulamalar yapılırsa sorunlar azalmayacağı gibi artar” dedi.

Ankara - Recep Gören