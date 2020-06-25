Son afetlerden sonra çiftçiden hükümete çağrı geldi: “Tarım sigortası afetleri de kapsamalı.” Türkiye’nin tarımsal üretimini büyük oranda karşılayan Adana’da Ocak ayında bu yana afetler arka arkaya geldi.

Çiftçiler büyük zarara uğrarken, rekolte kaybı nedeniyle tarımsal ürün fiyatlarının ve dolayısıyla market fiyatlarının artması bekleniyor. Adana Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyesi Cahit İncefikir, bu yıl çiftçilerin iklim krizinden kaynaklı afetlerden dolayı çok büyük sıkıntılar çektiğini aktaran, bahçesinde hiç ürün kalmayan narenciye üreticisinin ağaçlarını korumak adına ilaçlamaya devam ettiğini belirterek, “Hiç gelir elde edemeyecek olan üretici için bu büyük bir maliyet. Üretimin sürdürülebilirliği için doğal afetlerden zarar gören üreticinin zararının karşılanması ve desteklenmesi önem arz ediyor” diye konuştu.

TARIM SİGORTASI TABİÎ FELAKETLERİ DE KAPSAMALI

Mayıs ayının ikinci yarısındaki yüksek sıcaklıkların tarım alanlarını olumsuz etkilediğini anlatan İncefikir, “Sıcak ve poyrazın oluşturduğu olumsuz koşullar sonucunda bölgemizdeki narenciye ve zeytinde ciddi hasarlar oluştu. Afetler artık kader değil bir gerçeklik. Küresel iklim değişiklikleri sebebiyle bu ve benzeri doğa olayları bundan sonra da yaşanacak. Bunun için bütün ürünleri kapsayan geniş tabanlı, devlet tarafından kontrol edilen bir düzenlemenin mutlaka yapılması gerekiyor. Çiftçiye maliyeti düşük sigorta güvencesi sağlanmalı. Çiftçilerin en büyük sorunlarından birisi de tarım sigorta sisteminin doğal afetleri kapsamaması. Bu durumu, üretimin geleceği açısından endişe verici.”