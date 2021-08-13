TCMB ödemeler dengesi verilerini açıkladı: Cari açık 29 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haziran 2021 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, cari işlemler açığı, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla 1 milyar 947 milyon dolar azalarak 1 milyar 127 milyon dolar oldu. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 29 milyar 679 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bu gelişmede, geçen yılın haziran ayında 346 milyon dolar açık veren hizmetler dengesi kaleminin bu yılın aynı ayında 1 milyar 511 milyon dolar net fazla vermesi ve ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 462 milyon dolar azalarak 1 milyar 599 milyon dolar olarak gerçekleşmesi etkili oldu.

Geçen yılın haziran ayında 40 milyon dolar fazla veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bu yılın haziran ayında 1 milyar 995 milyon dolar fazla verdi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 1 milyar 26 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, 2020'nin aynı ayına göre 418 milyon dolar artarak 1 milyar 21 milyon dolar olarak gerçekleşti. İkincil gelir dengesi kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, geçen yılın aynı ayına göre 46 milyon dolar azalarak 18 milyon dolar oldu.

Öte yandan, mayıs ayına ilişkin cari işlemler açığı 3 milyar 81 milyon dolardan 3 milyar 204 milyon dolara revize edildi.

Haziranda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler ise 796 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 2 milyar 823 milyon dolarlık net giriş kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, haziranda yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 28 milyon dolarlık ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 237 milyon dolarlık net alış yaptı. Aynı dönemde, yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili bankalar 620 milyon dolar, genel hükümet 1 milyar 500 milyon dolar ve diğer sektörler 790 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları haziranda 1 milyar 253 milyon dolar azaldı. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 214 milyon dolar artış ve Türk lirası cinsinden 339 milyon dolar azalış olmak üzere toplam 125 milyon dolar net düşüş kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili haziranda bankalar 400 milyon dolar ve diğer sektörler 393 milyon dolar net geri ödeme, genel hükümet ise 84 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ise haziran ayında 8 milyar 840 milyon dolar net artış gözlendi.