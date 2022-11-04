THY’den Panama’ya direkt sefer

Türk Hava Yolları (THY), 30 Ekim’de Panama’ya ilk direkt uçuşunu icra etti.

Alınan bilgeye göre, 2016 yılının mayıs ayından itibaren Kolombiya’nın başkenti Bogota aktarmalı yapılan seferlere ek olarak, İstanbul’dan Panama’nın başkenti Panama City’ye direkt uçuşlar başladı. İstanbul Havalimanı’ndan 30 Ekim’de başlayan direkt uçuşlar, haftada 3 frekans icra edilecek. Halihazırda günlük 1 sefer olarak düzenlenen İstanbul-Bogota/Panama-İstanbul bağlantılı seferlerinin yanı sıra İstanbul-Panama-İstanbul seferleri de haftada 3 gün düzenlenecek. Seferler, salı, cuma ile cumartesi yeni nesil ve geniş gövdeli ‘Boeing 787-9’ tipi ‘Dreamliner’ uçağıyla icra edilecek. Böylece iki şehir arasındaki uçuş sayısı haftalık 10’a çıktı. AA

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