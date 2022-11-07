TOGG’un global marka olma şansı yok

Togg’un ilk modeli üretim bandından indi.

2030'a kadar 1 milyon üretim planlanıyor

Togg'un ilk aracı banttan indi

Togg'un renkleri paylaşıldı

Araçla ilgili birçok belirsiz noktanın olduğunu belirten EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin’e göre, açıklanan hedeflerle Togg’un global bir marka olma şansı bulunmuyor. Erol Şahin, asıl konuşulması gereken noktanın “Global bir marka olma peşinde ne kadar üreteceğiz? sorusu olduğunun altını çiziyor. Togg CEO’sunun söylediği rakamların aracı global bir marka yapmaya yetmeyeceğini anlatan Şahin, “5 yıl sonra yıllık maksimum ulaşılacak zirve rakam 175 bin. Bu sayı ile ortalama, küçük bir marka olarak kalırsın. Uluslararası büyük bir marka olma şansı yok” diye konuştu. Şahin’in Togg ile ilgili dikkat çektiği noktalardan birisi de bilinmeyenlerin çok fazla olması. Artı Gerçek’in haberine göre, Şahin 2030 sonrası için yüzde 15’lik bir ihracat hedefi konulduğunu hatırlattı.