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27 EKİM 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Traktörümü satacağım

26 Ekim 2021, Salı 21:07
1 LİRAYA ÜRETTİĞİ SOĞANI 30 KURUŞA SATAN ÇİFTÇİ, “ARADAKİ FARKI NASIL ÖDEYECEĞİMİ BEN DE BİLMİYORUM. TRAKTÖRÜMÜ SATACAĞIM” DİYE DERT YANDI.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Sincan’daki soğan tarlalarında mevsimlik tarım içleri ve soğan üreticilerinin sorunlarını dinledi.

Çiftçi Şakir Çoban, 1 liraya mal ettiği soğanı 30 kuruşa satmak zorunda kaldığını belirterek, “Biz bunu sattığımız zaman elimize para da geçmiyor” dedi.

Emir’in “Aradaki 70 kuruşluk farkı nasıl ödeyeceksin” sorusuna Çoban, “Nasıl ödeyeceğimi ben de bilmiyorum. Traktörü satacağım” cevabını verdi. Murat Emir, Sincan Girmeç’teki soğan tarlalarına giderek mevsimlik tarım işçileri ve soğan üreticileriyle dertleşti. Mevsimlik tarım işçisi Ethem Yüzügüldü, 6 ay boyunca Girmeç’te soğan tarlasında çalıştıklarını, geçim sıkıntısı sebebiyle tarlada çalışan çocuklarını okula yollayamamaktan şikâyet etti. Yüzügüldü, “LPG, geldiğimizde 3 lira 25 kuruştu, şu an LPG 5 lira 65 kuruştur. Bir araba, dolmuş, Urfa’dan buraya kadar 3 bin lira 650 lira... Yiyecek içecek, etti 5 bin lira. Ne para var ne bir şey var. 6 ay boyunca çalış; bir kilo çay geldiğimizde 50 liraydı, şu an 120 lira. Bir çuval un şu an 250 lira. 4 kişi çalışsan bir çuval un gelemez. Benim sekiz tane çocuğum var. 1’i evli, geri kalan öğrencidir. Para yüzünden okuyamadı, şu an okusa üniversiteyi kazanırdı” dedi.

SOĞAN ZAMANI GELENE KADAR BORÇ YAPIYORUZ

Mayıs’ta Şanlıurfa’dan gelerek Ekim ayının sonuna kadar tarlada çalışmak zorunda kaldıklarını söyleyen Ethem Yüzügüldü, “İlk önce halkına bak, halkına. Sen halkına bakmıyorsun. Her şeye zam. Bir çuval soğan 7 liraya. 15 kişi olsa günde 400 çuval koyamazlar. Geri kalanı hesapla, 400 çuval ne yapacak ki? Paranın yarısını şimdi alıyoruz. Gerisini ikinci ayda veriyor. Borç yapıyoruz. Bakkala, ekmekçiye borç yapıyoruz para gelene kadar. Başka borç alırsın, onu da bir başka soğan zamanı gelene kadar…”

BİR ÇUVAL SOĞANIN MASRAFI 11 LİRA

Soğan maliyetinde bahseden çiftçi Murat Bircan ise 85 dekarlık arazisinde sulama için kullandığı günlük elektrik maliyetinin 500 lira olduğunu belirterek, “DAP gübresi geçen sene 3 bin 100 liraydı. Bu sene oldu 7 buçuk (7 bin 500) lira. Soğan çuvalının tanesi geçen sene 95 kuruştu. Bu sene gelen zamlarla 1 lira 80 kuruş” dedi. Bir çuval soğanın masrafının 11 lira olduğunu söyleyen Bircan en iyi soğanın kilosunun 50 kuruşa satıldığını vurguladı.

Ankara - anka

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