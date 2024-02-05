TÜİK: 64.86; ENAG: 129.11

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 64,86, aylık yüzde 6,70 artarken, Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ocak ayında yüzde 9,38 arttı.

Enflasyonun son 12 aylık artışı yüzde 129,11 olarak kaydedildi. TÜFE’deki (2003=100) değişim 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 6,70, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,70, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,86 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 54,72 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 40,62 ile giyim ve ayakkabı oldu. ENAG verilerine göre Aralık ayında ise E-TÜFE aylık yüzde 4,12 artarken yıllık da yüzde 127,21 yükselmişti.

Yalova - Recep Bozdağ