TÜİK'e göre enflasyon %50,02, ENAG'a göre %112,51, İTO'ya göre %73,02

TÜİK'e göre enflasyon martta aylık bazda yüzde 2,29 artarken yıllık bazda yüzde 50,51 oldu.

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) da enflasyon verilerini açıkladı. ENAG’a göre Mart ayında enflasyon yüzde 5,08 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 112,51 oldu.

İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre ise enflasyon Mart ayında yüzde 2,95 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 73,02 oldu.

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TÜİK verilerinin detayları

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 2,29, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,44 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 50,51, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 62,45 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, mart ayında 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 70,20, yurt içi üretici fiyatları yüzde 113,73 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 2,29, Yİ-ÜFE yüzde 0,44 artış gösterdi.

TÜFE, martta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 12,52, Yİ-ÜFE ise yüzde 6,25 yükseldi.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 50,51, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 62,45 oldu.

Yİ-ÜFE arttı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Yİ-ÜFE, martta bir önceki aya göre yüzde 0,44, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 6,25, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 62,45 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 113,73 yükseldi.

Sanayinin 4 sektörünün martta yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 80,42, imalatta yüzde 55,19, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 95,46 ve su temininde yüzde 95,48 artış olarak gerçekleşti.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,48, imalatta yüzde 2,02, su temininde yüzde 2,62 artış olurken gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 13,28 azalış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara malında yüzde 46,96, dayanıklı tüketim malında yüzde 54,84, dayanıksız tüketim malında yüzde 85,23, enerjide yüzde 79,99 ve sermaye malında yüzde 51,86 artış yaşandı.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ara malında yüzde 1,86, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,03, dayanıksız tüketim malında yüzde 4,24, sermaye malında yüzde 1,28 artış gerçekleşirken enerjide yüzde 9,32 azalış oldu.

Yıllık en düşük artış yüzde 1,99 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 19,04 ile ana metaller, yüzde 30,93 ile metal cevherleri alt sektörlerinde gerçekleşti.

Buna karşılık diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 127,88, içecekler yüzde 122,07, diğer metalik olmayan mineral ürünler yüzde 103,85 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık en yüksek azalış yüzde 13,28 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme, yüzde 4,75 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 0,68 ile ham petrol ve doğal gaz alt sektörlerinde gerçekleşti.

Buna karşılık gıda ürünleri yüzde 4,64, fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç yüzde 4,12, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) yüzde 3,78 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.

TÜFE'de ana harcama gruplarında en yüksek artış yüzde 70,73 ile lokanta ve otellerde görüldü

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,29, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50,51, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 12,52 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 70,20 artış gösterdi.

Ana harcama grupları itibarıyla martta aylık bazda artışın en yüksek olduğu gruplar yüzde 6,30 ile eğitim, yüzde 3,85 ile lokantalar ve oteller, yüzde 3,84 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Martta aylık bazda azalış gösteren tek ana gruplar ise yüzde 1,92 ile giyim ve ayakkabı olarak kaydedildi.

Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 70,73 ile lokanta ve oteller, yüzde 67,89 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 64,68 ile sağlık grubunda görüldü.

Mart 2022'ye göre artışın düşük olduğu ana gruplar sırasıyla yüzde 17,27 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 28,71 ile ulaştırma, yüzde 32,43 ile haberleşme olarak belirlendi.

Aynı ayda, endekste kapsanan 143 temel başlıktan 24 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 117 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,19, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 12,27, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52,11 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 63,72 olarak gerçekleşti.

Martta aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,81 ile mevsimlik ürünler hariç TÜFE, en az artış yüzde 1,91 ile "işlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE" göstergesinde görüldü.

Yıllık bazda ise en yüksek artış, yüzde 53,67 ile "mevsimlik ürünler hariç TÜFE", en düşük artış yüzde 47,36 ile "enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE" göstergesinde oldu.