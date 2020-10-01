Türkiye'nin un ihracatı 2 milyon ton oldu

Haziran, temmuz ve ağustos aylarında un ihracatı yeniden yükselişe geçti. Bu yıl yapılan un ihracatı 2 milyon ton seviyesine ulaştı.

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy, un ihracatıyla ilgili açıklamada bulundu.

Ulusoy, bu dönem buğday üretiminin geçen yıla göre yüzde 8 arttığının altını çizerek, 16,75 milyon tonu ekmeklik, 3,75 milyon tonu makarnalık olmak üzere 20,5 milyon ton buğday üretildiğini bildirdi.

Un ihracatının geçen yıla göre bir miktar geriden geldiğine işaret eden Ulusoy, "COVID-19 salgınının yoğun etkisini kaybetmeye başladığı haziran, temmuz ve ağustos aylarında un ihracatı tekrar yükselişe geçti. Bu yıl yapılan un ihracatı 2 milyon ton seviyesine ulaştı. Bu süreçte en önemli pazarımız olan Irak bu sene de en üst basamakta yer alırken, geçtiğimiz yıla göre düşüş yaşansa da Yemen en çok un ihracatı yaptığımız ikinci pazarımız durumundadır. Buna ek olarak, Angola, Venezuela ve Benin 2020 yılında ön plana çıkan pazarlardır." değerlendirmesinde bulundu.