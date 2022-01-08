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11 OCAK 2022 SALI - YIL: 52

Uçarlar Yapı “dolandırıcılık çetesi” mağduru

08 Ocak 2022, Cumartesi
UÇARLAR YAPI ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI METİN UÇAR, “DAİRELERİMİ, İZNİM VE RIZAM OLMADAN İNŞAATIMA ÇÖKEN ‘DOLANDIRICILIK ÇETESİ’ TARAFINDAN YAKLAŞIK 500 KİŞİYE SATMIŞLAR” İDDİASINDA BULUNDU.

İstanbul’da müteahhitlik yapan ve birçok projeye imza atan Metin Uçar, 224 daire ve 15 dükkândan oluşan “Fly Butik Rezidance” isimli projeye konu inşaatı tek başına % 95 oranında bitirerek bu inşaata zamanın parasıyla 47 Milyon lira (22 Milyon Amerikan Doları) harcamasına rağmen, adi ortaklık kurmak zorunda kaldığı Ö. İ. isimli şirketin adi ortaklık sözleşmesinden kaynaklı hiçbir yükümlülüğünü yerine getirmediğini, Ö.İ. isimli şirketin dolandırıcılık yapan “sahte daire satış çetesi” ile birlikte hareket ederek, Uçarlar Yapı Şirketi tarafından topraktan sattığı 182 dairesi ve henüz satmadığı 42 dairesini kendisinden habersiz şekilde 500 ayrı kişiye mükerrer biçimde dolandırıcılık yoluyla sahte sözleşme ve belgelerle satıldığını, bu çeteden sahte sözleşmelerle daire satın aldığını zanneden bazı mağdurlardan öğrenmesi üzerine “sahte daire satış çetesi” aleyhine dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Metin Uçar, “Çok büyük ve organize hareket eden bir dolandırıcılık çetesi ile karşı karşıyayız. Savcılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimlerine delilleriyle birlikte başvurduk. Dolandırıcılık yoluyla haksız menfaat elde etmek için dar gelirli yüzlerce mağduru dolandıran ve şirketinin yatırımlarına zarar veren çeteye, güvenlik görevlileri tarafından müdahale edilmesini bekliyoruz, devletimize güveniyoruz” dedi.

Haber Merkezi

 

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