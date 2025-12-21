Üretici de tüketici de yokluk içinde

Son yıllarda rekoltesi düşen zeytin ve zeytinyağı nedeniyle üreticiler zor günler yaşıyor. Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri (TARİŞ), 2025-2026 sezonu zeytinyağı brüt alım fiyatını ortalama yüzde 35 artırdı.

Ancak geç gelen tarife ne üreticiyi ne de tüketiciyi memnun edebildi. BirGün’ün haberine göre, Manisa Akhisar’da zeytin üreticisi olan Mehmet Ali Özer, öncelikle TARİŞ’in bu fiyatı açıklamakta çok geç kaldığını söyledi. Özer, “Üretici açısından bakılınca fiyatlar az, tüketici açısından bakınca ise fiyat yüksek. Bunun sonu nereye gidecek bilmiyorum” dedi.

İzmir’in Ödemiş ilçesinde zeytin üreticisi olan Servet Çınar da TARİŞ’in fiyatları daha erken açıklaması gerektiğini dile getirdi. Çınar, “Bu fiyatlar üreticiyi çok tatmin etmez ama tüketici açısından bakınca da fiyatlar yüksek. Alım gücü düştüğü için tüketiciye bu fiyatlar yüksek geliyor” diye konuştu.

Haber Merkezi