Üretici değil aracı kazanıyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ramazanın son günlerinde, üretici ve market fiyat farkının 5,3 kata kadar ulaştığına dikkati çekti.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, “Üreticilerimiz değil, aracılar kazanıyor. Aracıların insaflı olmasını, üreticilerimizin emeğine saygı göstermesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Ramazan ayı sonunda fiyatı en fazla artan ürünün markette ve üreticide havuç, fiyatı en fazla düşen ürünün ise markette sivri biber ve üreticide kuru soğan olduğunu belirten Bayraktar, “Ramazan ayı sonunda markette 21, üreticide 9 üründe fiyat artışı, markette 10, üreticide 8 üründe fiyat düşüşü oldu, markette 5, üreticide 11 üründe fiyat değişmedi” değerlendirmesinde bulundu. Ramazanın son günlerinde fiyatı en fazla düşen ürünün kuru soğan olduğuna işaret eden Bayraktar, “Patates ve soğan hasadının yoğunlaşması, lokantaların, otellerin kapalı olması ile sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle talepteki daralma ve ihracat kısıtlamaları fiyatlarda düşüşe neden oldu.” ifadelerini kullandı. Ankara – Recep Gören

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