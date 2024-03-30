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30 MART 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Üretici ile market fiyatı arasında uçurum var

30 Mart 2024, Cumartesi 04:12
Mart ayı üretici ile market arasındaki fiyat değişimlerini değerlendiren TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Mart ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 378 ile limonda görüldüğünü söyledi.

Bayraktar, limondaki fiyat farkını yüzde 255,2 ile kuru incir, yüzde 245,9 ile patlıcan, yüzde 232,4 ile yeşil soğan, yüzde 184,3 ile maydanoz takip ettiğini bildirdi. Üreticide 3 lira 50 kuruş olan limonun markette 16 lira 73 kuruş olduğunu söyleyen Bayraktar, “Mart ayında fiyatı en fazla artan ürün markette beyaz lahana, üreticide havuç olurken, fiyatı en fazla düşen ürün markette kabak, üreticide yeşil soğan oldu” diye konuştu. Bayraktar, Mart ayında markette 39 ürünün 15’inde fiyat artışı, 23’ünde fiyat azalışı görülürken 1 üründe ise fiyat değişimi olmadığını, Mart ayında üreticide 31 ürününün 10’unda fiyat artışı olurken, 12’sinde fiyat düşüşü görüldüğünü de ifade etti.

Bursa - M. Yasin Aydın

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