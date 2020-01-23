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23 OCAK 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

Vergi sistemi çalışana yük

23 Ocak 2020, Perşembe 00:43
Devletin ‘dolaylı vergiler’i vatandaşın cebini yakarken, vergi gelirinin yüzde 80’i çalışanı etkiliyor. Şirketlere ise 2002’den beri sekiz vergi affı geldi.

Mal ve hizmetlere uygulanan ‘dolaylı vergiler’ vatandaşın cebini yakıyor. Devletin vergi gelirinin yüzde 80’i çalışanı etkiliyor. Şirketlere ise 2002’den beri sekiz vergi affı geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın hafta başında gerçekleştirdiği “2019 Değerlendirme Toplantısı”nda bazı sektörlerde yeni vergi indirimlerinin gündeme gelebileceğine dair sözleri, “2020’de şirketlere yeni bir vergi affı gelir mi?” sorusunu gündeme getirdi. dw Türkçe’nin haberine göre, şirketlerin vergi borçlarını silen veya yeniden yapılandıran ‘vergi affı’  düzenlemeleri, Türkiye’de siyasî iktidarlar tarafından sıklıkla başvurulan bir yol. Cumhuriyet tarihi boyunca ortalama her iki buçuk yılda bir vergi affı çıkarılırken, 1924’ten bu yana 35 vergi affı düzenlemesi yürürlüğe girdi. Bu düzenlemelerin sekizi AKP iktidarı döneminde hayata geçirildi.

YA ÇALIŞANA NE OLACAK?

Hükümet bir yandan ekonomik durgunluğun şirketler üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletmek için vergi afları düzenlerken, diğer yandan çalışanlar üzerindeki vergi yükünü arttırıyor. Çalışanların maaş ve ücretleri üzerinden kesilen gelir vergisi ile alkolden sigaraya, beyaz eşyadan mobilyaya kadar pek çok alanda uygulanan dolaylı vergiler, 2020 yılında da vergi gelirlerinin yaklaşık yüzde 80’ini oluşturacak. 

Neden dolaylı vergi?

Çünkü dolaylı vergiler çok kolay toplanıyor ve en önemlisi de anında gelir olarak Hazine’ye yansıyor. Dolaylı vergilere zam yapıldığında, hemen sonraki ay bu bütçeye yansımaya başlıyor. Ancak Gelir ve Kurumlar Vergisi gibi dolaysız vergilerde artış yapıldığında, en erken bir yıl sonra bütçeye yansıyor. Diğer bir ifadeyle vergi toplamada şirketler tercih edilmiyor. Modern vergi sistemine göre vergilerin herkesten geliri oranında alınması gerekiyor. Ancak dolaylı vergilerde böyle bir ilke bulunmuyor. En yoksul da en zengin de bir mal ve hizmet satın alırken aynı oranda vergi ödüyor. Türkiye’deki tablo, bu açıdan Avrupa Birliği’nin tam tersi.

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