'Vergi sistemimiz daha sade bir sisteme dönüştürülebilir'

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaslowski "Vergi sisteminin daha sade, kolay anlaşılır ve öngörülebilir bir sisteme dönüştürülmesi gerekiyor." dedi.

Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD), Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, Türkiye'nin daha iyi bir gelecek için reformlarını gerçekleştirmek zorunda olduğunu belirterek, "Bunun için sadece kamu değil hepimiz çalışmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

TÜSİAD ve Uluslararası Vergi Araştırmaları Derneği - IFA Türkiye tarafından düzenlenen "Uluslararası Vergi Konferansı: Uluslararası Vergilendirmede Güncel Gelişmeler" konferansında konuşan Kaslowski, reform yapmanın zor olduğunu ancak reform yapmadan ilerlemenin, daha iyi olmanın, daha iyisini yapmanın mümkün olmadığını aktardı.

Reformun herkesin rahat olduğumuz alandan çıkmak, yeniliğe, değişime uyum sağlamak anlamına gelmediğini dile getiren Kaslowski, "Reform sadece kamu otoritesinin yapabileceği bir şey değildir. Çünkü mesele sadece kanun, mevzuat, yönetmelik yazmak değil. Farklı düşünmek, farklı bakmak ve bugüne kadar böyle gelmiş böyle gider anlayışından vazgeçmek gerekiyor. Bunu iş dünyası, uzman, akademisyen, çalışan hepimiz istemeliyiz. Söz konusu olan kendi geleceğimiz. Kendi geleceğimiz başkasının eline bırakamayacağımız kadar değerli. Bekleyelim bakalım ne yapacaklar demek lüksümüz yok. Türkiye daha iyi bir gelecek için reformlarını gerçekleştirmek zorunda. Bunun için sadece kamu değil hepimiz çalışmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Küreselleşmenin getirdiği eşitsizlikler tartışacaksa küreselleşmenin ulusal vergi sistemleri üzerine getirdiği yenilikleri ve zorlukları da tartışmak zorunda olduklarını anlatan Kaslowski, "Dijitalleşmeyi konuşacaksak, sanal dünyanın, sanal işyerlerinin nasıl vergilendirileceğini anlamak zorundayız. TÜSİAD’da son yıllarda dijital dönüşüme özel bir önem veriyoruz. Dijitalleşmeyi eğitimden sanayide dönüşüme, girişimcilikten hizmet sektörüne kadar her alanda ekonomimiz için önemli bir kaldıraç olarak görüyoruz. Çalışmalarımızı bu alanlarda yoğunlaştırırken attığımız her adımda meselenin vergi boyutunun da ne kadar önemli olduğunu fark ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Vergi sistemimizi daha sade sisteme dönüştürmemiz gerek"

Kaslowski, birkaç hafta önce Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın vergi reformuna ilişkin açıklamalarının gözleri yeniden vergi reformu başlığına çektiğini belirterek, bu alanda oldukça önemli sorunlar olduğunu aktardı. Vergi sisteminin daha sade, kolay anlaşılır ve öngörülebilir bir sisteme dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayan Kaslowski, öngörülebilirliğin bugün iş dünyası için ekonomide en önemli etken haline geldiğini dile getirdi.

Vergi reformunun bir diğer öncelikli hedefinin kayıt dışılıkla mücadele olması gerektiğini belirten Kaslowski, "Kayıt dışılık artık ülkemiz için ciddi bir maliyet unsuru haline gelmiştir. Bugün yapılan araştırmalarda Türkiye’de büyük ve kayıtlı iş yapan şirketlerin Avrupa’daki firmalara benzer derecede verimliliğe sahip oldukları gösterilmektedir. Oysa ki aynı kıyaslama daha küçük ve orta ölçekte olan, yarı formel yani tam olarak kayıt dışı olmayan ama kayıt dışılığı kullanan şirketlere bakıldığında verimliliğin ve yatırım yapma kapasitesinin ciddi anlamda düştüğünü, Avrupa ve OECD’deki benzer firmaların ortalamalarının çok altında kaldığını görüyoruz. Bunun en önemli nedeni kayıt dışılığın finansal erişimi kısıtlaması ve kurumlaşmanın önüne geçişi olarak ortaya çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.