‘Yoksulluk sınırı 17 bin 340 lira’

Türk-İş nisan ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını yayımladı.

Buna göre nisanda 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 5 bin 323 lira, yoksulluk sınırı ise 17 bin 340 lira olarak hesaplandı. Araştırmaya göre bekar bir çalışanın “yaşama maliyeti” 6 bin 956 lira olarak gerçekleşti. Ankara’da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 8,02 artarken, yıllık bazda ise yüzde 85,02 yükseldi. Türk-İş araştırma sonuçlarına ilişkin olarak ise şu değerlendirmeyi yaptı: “İçinde bulunduğumuz enflasyonist dönem tüketici alışkanlıklarında önemli değişikliklere yol açıyor. Marketlerde ve semt pazarlarında toplu alışveriş azalıyor, az ve sık alışveriş artıyor.”

Haber Merkezi