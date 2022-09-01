Risale-i Nur Enstitüsü Akademik Kurulu Barla’da toplandı. Toplantıda Köprü dergisinin muhtevası ve kalitesi ile kongre konuSU ele alındı.

SEYHAN ŞENTÜRK - İSTANBUL Yeni Asya Risale-i Nur Enstitüsüne katkı sunan akademisyenlerden meydana gelen Genişletilmiş Akademik Kurul Barla’da toplandı. 27-28 Ağustos tarihlerinde Barla Yeni Asya Sosyal Tesislerinde gerçekleşen çalıştaya 40 civarında akademisyen katıldı. İki gün boyunca verimli ve dinamik istişarelere sahne olan buluşmada Enstitünün geçmiş dönem çalışmaları değerlendirildi. Önümüzdeki dönem için planlanan faaliyetlerle Köprü Dergisinin dosya konuları ele alındı. Toplantının ağırlıklı gündem maddesini teşkil eden, Bediüzzaman Haftası kapsamında her yıl icra edilen Risale-i Nur Kongresi üzerinde genişçe duruldu. Gelecek yıl 16.sı yapılacak olan Kongre’nin konusu, masa başlıkları ve katılımcılar konusunda geniş müzakereler yapıldı. Cumhuriyetin 100. yılı için özel çalışma Önümüzdeki sene Cumhuriyetin 100. yılı olması münasebetiyle Kongre konusu da bu çerçevede şekillendi. Enstitü gelecek sene kamuoyunun karşısına “Ben dindar bir Cumhuriyetçiyim” diyen Bediüzzaman Said Nursî’nin Ahrar/Demokrat çizgisini ele alan Kongre ile çıkmayı planlıyor. Köprü dergisi ve muhtevasının da ele alındığı toplantıda, derginin akademik kalitesinin arttırılması için yapılacak çalışmalar üzerinde duruldu. Gelecek sayıların dosya konuları görüşüldü.

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