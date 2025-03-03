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3 MART 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

İnsan fıtratı ve duygular

03 Mart 2025, Pazartesi 02:49
Köprü Dergisi 168. sayısında “Duygular” başlığıyla okuyucularının karşısına çıktı. Dergi konuyu Risale-i Nur perspektifiyle ele alıyor.

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İbrahim Şengün - Mustafa Usta

Köprü Dergisi, 168. Sayısında “Duygular” ana başlığı altında okurlarına, insanın varlık amacını ve eylemlerini anlamlandırma çabasıyla gerçekleştirdiği içsel yolculuğunu derinlemesine inceleyen bir muhteva sunuyor. 

İnsan davranışlarıyla inanç arasındaki ilişki, tarih boyunca olduğu gibi günümüzde de önemli bir araştırma konusu olmayı sürdürüyor. Son yıllarda bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde çeşitli afyonlarla (çeşitli araç ve gereçler) aklın devre dışı bırakılıp -amacından koparılarak- duyguların baskın hâle getirildiği bir süreç yaşandığı gözlemleniyor. Toplumlar, bu manevî boşluğu doldurmak için farklı çözümler aramakta. Köprü dergisi de bu arayışa katkıda bulunmak amacıyla, “Duygular” konusunu Risale-i Nur perspektifiyle ele alan yeni sayısını yayınladı.

Bediüzzaman Said Nursî’nin duygulara yaklaşımı

Bediüzzaman Said Nursî, insanın zahirî duygularının ötesinde batınî duygularına dikkat çekmiş ve bu duyguları insan fıtratına dayalı olarak incelemiştir. “Vicdan, âsab, his, akıl, hevâ, kuvve-i şeheviye, kuvve-i gadabiye, kalb, ruh, sır, saika, şâika ve hiss-i kablelvuku” gibi birçok duygunun insanda var olduğuna değinen Nursî, bu duyguları inanç ve tekâmül odaklı bir şekilde açıklamıştır. Risale-i Nur’un sunduğu duygulara dair izahlar, insan ruhunun derinliklerini anlamak isteyenler için büyük bir rehberlik sunmaktadır. Özellikle çağımızın insanının ruh hâlini anlamak adına Risale-i Nur’un duygu dünyasına getirdiği yaklaşım oldukça önemlidir.

Köprü Dergisi’nin 168. sayısındaki çalışmalar:

Prof. Dr. İlyas Üzüm, yazısında Risale-i Nur’daki kör hissiyat kavramını ikinci bir nefs-i emmâre ile ilişkilendiriyor.

Satı Kayısıcı, “İrade terbiyesinde duyguların rolü: Risale-i Nur’un rehberliğinde bir inceleme” başlıklı yazısında Risale-i Nur perspektifinden irade terbiyesinde duyguların ne derece etkili olup olmadığını incelemeye çalışıyor. 

Mehmet Tikici, makalesinde dimağın mertebelerini derleme yöntemi ile ele alarak dimağın her mertebesinin hüküm doğurucu mahiyette olmadığı hipotezi ile çalışmasını temellendiriyor. 

“Bilişsel terapi perspektifinden bilişsel esneklik kavramına bakmak” yazısında Feyza Yılmaz, Bediüzzaman’ın görüş ve düşüncelerinin bilişsel terapiden hangi yönleriyle  ayrıldığını inceliyor. 

Son olarak Abdullah Emre, “Said Nursî’ye göre duygu düzenleme ve A-B-C-D modeliyle ilişkilendirilmesi” başlıklı yazısında Bediüzzaman’ın duygular hakkında ele aldığı düşüncelerin bilim dünyası tarafından ortaya konan birçok kuramsal yapıyla benzerlik gösterdiği sonucuna varıyor.

Köprü Dergisinin bu sayısında yer alan çalışmalar duyguların anlaşılmasına ve insan ruhunun derinliklerine dair önemli perspektifler sunmaktadır. Keyifli okumalar dileriz. 

Okunma Sayısı: 174
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