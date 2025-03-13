RNE Akademik Kurulu toplandı çalışma esasları ele alındı

Risale-i Nur Enstitüsü Akademik Kurulu, iftar programı eşliğinde İzmit Çamlık Eğitim, Kültür ve Çevre Vakfı’nda bir araya geldi.

Türkiye’nin farklı illerinden akademisyenlerin katıldığı toplantıda, akademik kurulun çalışma esasları ele alındı. Kurul üyeleri, enstitünün ilmî ve akademik faaliyetlerini daha etkin hale getirmek için fikir alışverişinde bulunurken, geleceğe yönelik projeler de değerlendirildi. İftar programı, Ramazan ayının manevî atmosferinde birlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdi. Toplantı, yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi. Nurullah Özer - İzmit

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