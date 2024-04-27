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27 NİSAN 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

17. Risale-i Nur Kongresi başlıyor

27 Nisan 2024, Cumartesi 12:00
Ankara’daki kongrede bugün altı masada üç oturum yapılacak. Panel ise yarın Afitab Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Panel saat 13.30’dan itibaren Yeni Asya-Euronur YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

 “Toplumun Temeli Aile” konulu 17. Risale-i Nur Kongresi bugün “Masa Çalışmaları” ile başlıyor. Risale-i Nur Enstitü, Yeni Asya Gazetesi, Yeni Asya Vakfı ve Köprü Dergisi ile ortaklaşa düzenlediği ve 85’in üzerinde akademisyen, “Aile kavramı ve birliği”, “Aile ve eğitim”, “Aile ve medya”, “Aile ve ekonomi”, “Aile ve toplum”, “Aile: dinamikler, tuzaklar ve ebeveynler (hanımlar masası)” başlıklarının ele alınacağı altı masada, üç oturumda gerçekleşecek, Ankara’da gerçekleştirilecek olan kongre iki gün sürecek.

Panel ise 28 Nisan Pazar günü Ankara’da Afitab Kültür Merkezinde yapılacak. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Süleyman Yılmaz’ın yapacağı panelin açış konuşmasını Yeni Asya Medya Grup ve Yeni Asya Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İzzet Atik yapacak. Panelde Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, Doç. Dr. Kenan Taştan, Doç. Dr. Veysel Kasar ile eğitimci-yazar Sebahattin Yaşar konuya farklı açılardan bakan yaklaşımlarını sunacaklar.  Cumartesi günü ayrı başlıklar altında uzmanların müzakereleriyle yapılıp sonuçlanacak olan masa çalışmalarında hazırlanacak deklarasyonlar okunacak.

PANEL CANLI YAYINLANACAK

Bediüzzaman’ın akılcı, ilmi ve fıtrata uygun her konudaki mesajlarını, toplumun bütün kesimlerine ulaştırmaya, gerekli bilinci oluşturmak gayesiyle, konunun önemi sebebiyle de bu yıl “aile” konusu gündeme taşınacak. Afitab Kültür Merkezi’ndeki panel Pazar günü saat 13.30’dan itibaren Yeni Asya-Euronur YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Mehmet kara - Ankara

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