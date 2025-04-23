“Dünya Düzeni” mercek altında: Köprü Dergisi’nin yeni sayısı Mayıs’ta yayınlanacak

Köprü Dergisi, Mayıs ayında yayınlanacak 169. sayısında “Dünya Düzeni”ni Risale-i Nur ekseninde çok yönlü bir bakış açısıyla masaya yatırıyor.

Köprü Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız

Bizim Aile Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız

Can Kardeş Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız

Genç Yorum Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız

Risale-i Nur Enstitüsü tarafından yayınlanan üç aylık fikir dergisi Köprü, Mayıs ayında çağımızın aktüel, küresel, siyasî, ekonomik ve sosyal değişimlerini derinlemesine ele alıyor. 169. sayısıyla “Dünya Düzeni” başlığı altında çıkan Köprü, günümüzün en güncel meselelerini akademik ve entelektüel bir bakış açısıyla inceliyor.

Demokrasi sarsılıyor, otoriterlik yükseliyor mu?

Son yıllarda küresel ölçekte yaşanan kırılmalar, demokratik değerlerin yeniden tartışılmasını zorunlu hâle getirirken, otokratik yönetim anlayışlarının seçim süreçlerinde nasıl varlık gösterebildiği gibi kritik sorular gündeme geliyor. Arap Baharı ile başlayan demokratik taleplerin ve çatışmaların yanı sıra, kitlesel göçler ve tüketime, hazza dayalı hayat tarzının hâkimiyeti, bu sürecin belirgin unsurları arasında yer alıyor.

Toplumların varoluş hikmeti sorgulanıyor

Küresel sermayenin gücünü arttırdığı, buna karşılık toplumların fakirleştiği ve insanî değerlerin geri plana itildiği bir dönemde Köprü Dergisi, bu meselelere çok yönlü bir perspektifle yaklaşıyor. Sayı boyunca, sosyolojik, ekonomik ve siyasî dönüşümler bağlamında insanın ve toplumların varoluş hikmeti sorgulanıyor.

Çağın krizlerine Risale-i Nur penceresinden bakış

Bu sayıda, Risale-i Nur’un bakış açısıyla olayların ele alınması, insanın ve toplumların varoluş hikmetini anlamak adına önemli bir metodolojik çerçeve sunuyor. Bediüzzaman Said Nursî’nin, “çağdaş” medeniyetin insanlığa saadet getiremeyişi ve manevî tahribatın ancak manevî tamiratla giderilebileceği yönündeki tespitleri, derginin temel inceleme eksenlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Aslî değerlere dönüş arayışı

Modern dünyanın sunduğu maddî refaha rağmen artan yalnızlık, umutsuzluk ve kimlik krizleri, insanlığın aslî değerlerden uzaklaştığını gösteriyor. Köprü, bu sayıda manevî değerlerin yeniden inşası ihtiyacını Risale-i Nur’un perspektifiyle değerlendiriyor.

Manevî ve ahlakî temellerle yeni bir perspektif

Adalet, meşveret, doğruluk, hürriyet, merhamet ve güven gibi temel değerler, dergide yer alan makalelerin ana unsurları olarak vurgulanıyor. Bu çerçevede günümüz dünya düzenine dair özgün analizler okuyuculara sunuluyor. Köprü Dergisi’nin 169. sayısı, Mayıs ayında birbirinden değerli yazıları ve derinlikli analizleriyle okuyucularını bekliyor.

MEHTAP YILDIRIM YÜKSELTEN - İSTANBUL