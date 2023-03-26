İlim adamları Risale-i Nur’un kıymetini bilmeli

Gazetemiz yazarı Faruk Çakır, “Bediüzzaman Haftası” vesilesiyle Trabzon Risale-i Nur Enstitüsü’nce düzenlenen seminerde yaptığı konuşmada, “Başta ilahiyatçılar olmak üzere ilim ve fikir adamlarımız Risale-i Nur’un kıymetimi bilmeli ve takdir etmeli” dedi.

Trabzon Risale-i Nur Enstitüsü’nün Trabzon’daki seminer salonunda “Sosyal Problemlerimiz ve Risale-i Nur’dan Çareler” konulu bir seminer veren gazeteci yazar Faruk Çakır, 23 Mart’ın Bediüzzaman Said Nursi’ni vefat yıldönümü olduğunu hatırlatarak, Risale-i Nur eserlerini takdir eden yabancı ilim adamlarından örnekler verdi. Gazetemizin 23 Mart 2023 özel sayısında yayınlanan Colin Turner’in yazına dikkat çeken Çakır, “Colin Turner, ‘Risale-i Nur, kelimenin tam anlamıyla her açıdan bir pırlantadır’ derken ‘yerli ve milli’ ilim adamlarımız Risale-i Nur’a ilgisiz kalabilir mi?” diye sordu.

Sosyal problemlerin çaresi Risale-i Nur

Risale-i Nur eserlerinin; aile, çocuk, eğitim, müstehcenlik, sosyal medya ve televizyonlar gibi karşı karşıya olduğumuz sosyal problemlere çare sunan eserler olduğunu dikkat çeken yazar Faruk Çakır, “Bediüzzaman Hazretleri bu problemlerin çarelerini Risale-i Nur’da izah etmiş ve İslam dünyasının bu problemlere ‘İslamın ter-ü taze iman esaslarıyla’ karşı koyabileceğini ifade etmiştir. Çareyi Avrupa’nın ‘batıl formülleri’nde arayanları da ikaz etmiştir” şeklinde konuştu. İftar yemeğiyle başlayan program, seminer sonrasında kılınan teravih namazıyla sona erdi.

TRABZON - SEYHAN ŞENTÜRK