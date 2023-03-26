"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 MART 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

İlim adamları Risale-i Nur’un kıymetini bilmeli

26 Mart 2023, Pazar 23:00
Gazetemiz yazarı Faruk Çakır, “Bediüzzaman Haftası” vesilesiyle Trabzon Risale-i Nur Enstitüsü’nce düzenlenen seminerde yaptığı konuşmada, “Başta ilahiyatçılar olmak üzere ilim ve fikir adamlarımız Risale-i Nur’un kıymetimi bilmeli ve takdir etmeli” dedi.

Trabzon Risale-i Nur Enstitüsü’nün Trabzon’daki seminer salonunda “Sosyal Problemlerimiz ve Risale-i Nur’dan Çareler” konulu bir seminer veren gazeteci yazar Faruk Çakır, 23 Mart’ın Bediüzzaman Said Nursi’ni vefat yıldönümü olduğunu hatırlatarak, Risale-i Nur eserlerini takdir eden yabancı ilim adamlarından örnekler verdi. Gazetemizin 23 Mart 2023 özel sayısında yayınlanan Colin Turner’in yazına dikkat çeken Çakır, “Colin Turner, ‘Risale-i Nur, kelimenin tam anlamıyla her açıdan bir pırlantadır’ derken ‘yerli ve milli’ ilim adamlarımız Risale-i Nur’a ilgisiz kalabilir mi?” diye sordu.

Sosyal problemlerin çaresi Risale-i Nur

Risale-i Nur eserlerinin; aile, çocuk, eğitim, müstehcenlik, sosyal medya ve televizyonlar gibi karşı karşıya olduğumuz sosyal problemlere çare sunan eserler olduğunu dikkat çeken yazar Faruk Çakır, “Bediüzzaman Hazretleri bu problemlerin çarelerini Risale-i Nur’da izah etmiş ve İslam dünyasının bu problemlere ‘İslamın ter-ü taze iman esaslarıyla’ karşı koyabileceğini ifade etmiştir. Çareyi Avrupa’nın ‘batıl formülleri’nde arayanları da ikaz etmiştir” şeklinde konuştu. İftar yemeğiyle başlayan program, seminer sonrasında kılınan teravih namazıyla sona erdi.

TRABZON - SEYHAN ŞENTÜRK

Okunma Sayısı: 247
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İlim adamları Risale-i Nur’un kıymetini bilmeli

    Erdoğan 3. kez aday olamaz

    Çadırlar yine su altında

    Unutkanlık gençlerde yaygınlaşıyor

    Ukrayna anarşinin cephaneliğine dönebilir

    Bizi diri diri gömmeye çalışıyorlar

    Aday olan bakanlar istifa etmeliydi

    Ukrayna Genelkurmayı: Rusya son bir günde 50 hava, 11 füze saldırısı düzenledi

    BAE, depremzedeler için 236 uçak yardım gönderdi

    'Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceğiz'

    Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yapılan saldırıya tepkiler devam ediyor

    ABD'de hortum afetinde 26 kişi öldü - ''Ev üstümüzde parçalandı''

    YSK: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun başvurusu kabul edildi

    Park halindeki araçların üzerine devrildi - "Deprem oluyor diye düşündüm''

    İran’da 4,2 ve 4,7 büyüklüğünde 2 deprem

    Toplum demokrasi istiyor

    Emekli: 7.5 dediğin ne ki?

    Açlık sınırı 11 bine dayandı

    Gençlerin önceliği hürriyet ve adalet

    En Çok Okunanlar

    Şükrü BULUT

    Nevrûz-u Sultani ile Ramazan-ı Şerif bize, el ele geldiler…
    Mehmet KARA

    Seçilirse… Seçilirse…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Depremde kurtulanlara mucize denir mi?
    Genel

    AYET-ÜL KÜBRA’DAN ESİNTİLER
    Kenan Toprakçı

    Ramazan kapımıza geldi
    Cenk ÇALIK

    İfsat eden zehirler: Gıda katkı maddeleri
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bir dost ile sohbet
    Ekrem Donbaloğlu

    Cemaat ile tesbihat bid’at mıdır?
    Risale-i Nur'dan

    Ramazanda âlem-i İslâm bir mescid hükmünde

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.