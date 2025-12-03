Alyuvarlardan Nur mesleğine: Tesanüd ve meşveret

Konya Yeni Asya İl Temsilciliğinin düzenlediği seminerde, Prof. Dr. Ömer Önbaş ve Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, Risale-i Nur hizmetinde iş bölümü, ders modelleri ve müfredatın yanı sıra tesanüd ve meşveretin önemine dikkat çekti.

KONYA - NAZMİ KABAK

Konya Yeni Asya İl Temsilciliği tarafından, Düzce Üniversitesi Öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ömer Önbaş ve Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç’ın konuşmacı olarak katıldığı bir seminer düzenlendi.

“Mesailerin tanzimi için iş bölümü ve iş tanzimi, Risale-i Nur’da ders modelleri ve müfredat çalışmaları” konulu seminer dinleyiciler tarafından ilgi ile takip edildi. Özellikle dünyevî meşgalelerin çoğaldığı, ifsad ve dalalet komitelerinin ehl-i hamiyet Nur talebelerine fazla işler vererek, hizmetten, gayretini azaltmaya çalıştığı bu dönemde, teşrik-i mesai ve taksimü’l-a’mal düsturları ile daha verimli hizmet edebilme metotları izah edildi.

Her çiçek farklı açar

Prof. Dr. Ömer Önbaş, 21. Lem’a-i İhlâs Risalesi’ni temel aldığı dersinde; Risale-i Nur hizmeti dairesi içindeki her bir kardeşimizin kendi istidat ve kabiliyetlerini kullanarak hizmet edebileceğini ifade etti. Ayrıca misal olarak verdiği “kardelen çiçeği ve bahar” örneğinde, bahar olabilmesi için bütün çiçeklerin, küçük büyük, kokulu kokusuz, renkli renksiz açması ile mümkün olabileceğini aktardı. Her bir istidadın inkişafı için, hareket-i meşruayı esas alması gerektiğini söyleyen Önbaş, meşveret ve şûrâ kavramlarını örneklerle izah etti. “Fertlerin istişaresi meşveret, heyetlerin istişaresi şûrâdır” diyen Önbaş, buradan hareketle her bir ferdin fikirleri ve hizmet içindeki faaliyeti ile bütün bir hizmete sahip olabileceğini söyledi.

Ben de sizin ders arkadaşınızım

Daha sonra 2. oturumda Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin “Ben de sizin ders arkadaşınızım” dediğini aktararak, Risale-i Nur eğitim metodunda bunun kullanılması gerektiğini ifade etti. Böylece öğretmen vasfındaki ya da öğretici konumundaki insanların bir rehber bir yönlendirici, bilgiye ve hedefe ulaşmada bir yol gösterici olması gerektiğini ifade etti.

Kılıç, bu sistemin akademik olarak yaptığı çalışmalarda da üniversitedeki derslerinde de kullandığını belirterek, öğrencinin daha fazla bilgi edindiği ve edindiği bilginin daha akılda kaldığını söyledi. Bu şekildeki eğitim metodunun kişiye aidiyet duygusu kattığını söyleyen Kılıç, Risale-i Nur eğitiminde de bu sistem kullanılarak, cemaat fertlerinin dersleri daha da benimsemesi ve hizmete iştiraklerin artabileceği üzerinde duruldu.

Alyuvarlardan Nur’lara

Akşam dersinde “Alyuvarlardan Nur’lara” isimli çalışmasını sunan Prof. Dr. Ömer Önbaş, alyuvarlar ile Nur talebelerinin özellikleri arasındaki benzerliklere dikkat çekti. Önbaş, kâinatı yaratan ile insan vücudunu yaratan Zat’ın aynı olduğuna dikkat çekerek, bu iki yaratılış arasındaki bariz benzerlikleri sıraladı. Önbaş’ın konuşmasının ana eksenini, kandaki alyuvarların vazifeleri ile Nur talebelerinin nitelik ve görevleri arasındaki birebir tevafuklar oluşturdu.

• Enaniyetten kaçış: Alyuvarların en dayanıklı ve esnek hâle gelmek için genetik mirasını temsil eden çekirdeklerini (benliklerini) attığını belirten Önbaş, Nur talebelerinin de en tehlikeli damar olan enaniyeti (benliği) atmaları gerektiğini vurguladı.

• İman taşıyıcılığı: Alyuvarların her hücrenin ihtiyacı olan oksijeni taşıması gibi, Nur talebelerinin de her insanın ekmek ve ilâç gibi ihtiyacı olan iman hakikatlerini taşıdığını ve ulaştırdığını ifade etti.

• Şahs-ı manevî havuzu: Çekirdeğini atan alyuvarların tüm ihtiyaçlarını kan havuzundan karşılaması gibi, Nur talebelerinin de bütün ihtiyaçlarını şahs-ı manevî havuzundan karşılamaları gerektiğini, kişisel şahsiyetin bu manevî havuzda eritilmesi gerektiğini söyledi.

• İhlâs testleri: Alyuvarların incecik damarlardan ezilip büzülerek geçmesi ve defalarca teste tabi tutulması gibi, Nur talebelerinin de mesleklerinde insafsız eleklerden elendiğini ve ihlâs testlerine tâbi tutulduğunu kaydetti.

Siyasetin cazibesi

Prof. Önbaş, alyuvarların damar duvarına yapışmayarak görevlerini sürdürmesi gibi, Nur talebelerinin de dünyanın cazibesinden ve şahsî menfaatten uzak durarak vazifelerinde fütur getirmemeleri gerektiğini ifade etti.

• Fedakârlık ve şefkat: Alyuvarların kesif maddeleri yüklenip fedakârlık göstermesi gibi, Nur mesleğinin esasının da şefkat olduğunu dile getirdi.

• Keyfiyet esastır: Alyuvarlarda çekirdeklenmenin kötüye gidişin işareti olması gibi, Nur mesleğinde de benlik, enaniyet ve makam sahibi olmaktan (çekirdeklenmekten) öldürücü zehir gibi kaçılması gerektiğini söyledi ve kurtuluşun yalnız ihlâsta olduğunu vurguladı.

• Sessiz katil uyarısı: Alyuvarların sessiz katili olan karbon monoksitin oksijeni taklit etmesi gibi, Risale-i Nur talebelerinin sessiz katilinin de siyasetin cazibesine kapılıp meslek ve meşrepten ayrılmak olduğunu belirtti. Siyasetin cezbetmesinin, farkında olmadan temel nitelikleri kaybetmeye yol açacağını söyledi.

Ortak akıl ve tesanüd

Alyuvarların birbirine benzemesine rağmen birbirlerine yapışmadığını ve tek bir liderleri olmadığını ifade eden Önbaş, Nur talebelerinin de ferdiyetlerini muhafaza ettiklerini ve liderlerinin ortak akıldan çıkan bir meşveret olduğunu, şahısların peşine takılmamaları gerektiğini Risale-i Nur’dan nakillerle destekledi. Son olarak Önbaş, Nur talebelerinin tesanüdü (dayanışmayı) muhafaza etmelerinin halkın imanını koruduğunu ve bu tesanüdün bozulmasının ehl-i imanın zayıflamasına yol açtığını söyledi. Alyuvarların kalp attığı sürece durmaması gibi, meslekteki karşılığın da şevk-i mutlak prensibi olduğunu belirtti. Seminerin sonunda, alyuvarların renginin özel bir kırmızı tonu olduğunu söyleyen Önbaş, “Yeni Asya da aynı kırmızı renge sahiptir” sözleriyle konuşmasını tamamladı.