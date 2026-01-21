"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 OCAK 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Bir misafirle gelen ders

Erol Sarı
21 Ocak 2026, Çarşamba
Geçtiğimiz günlerde, Mersin'de düzenlenen 3-4 günlük programa, “Her ilden bir kişi Risale-i Nur okuyor” programına katılan bir ağabey bilvesile mahallimize ziyaret için gelmişti.

Kendisinden bizde misafir olmasını ve dersimize iştirak etmesini talep ettik. Akrabasından bahisle mümkün olabilirse derse gelebileceğini ifade etti. Sağ olsun ziyaretimizde bulundu ve dersimize katıldı. 

Derste, nezaketen kendisini bize tanıtmasını ve bir ders okumasını talep ettik. Bizi kırmadı, İhtiyarlar Lemasından, 26. Lem’a, 7. Rica’yı okuma nezaketinde bulundu. Şahsen fevkalade istifade ettiğim ve o âna kadar algılamadığım manaların daha derunî ve anlaşılabilir farklı bir yönünü ders ortamında hissettiğimi ifade edebilirim. Bu cihet dikkate alındığında, her ders ortamının her okunan dersin, o anki ortamın birbirinden farklı çağrışımları hafsalamızda ortaya koyabileceğini yeniden anladım. 

Zübeyir Ağabey bir ders okuduğunda dinleyenlerin apayrı bir ders anlayışı içerisinde olduklarını, dersin sonunda dinleyenlerin sanki ilk dinledikleri dersmiş gibi Zübeyir abinin okuduğu derse ait kitabı kendilerinde olduğunu bildikleri halde 'bu başkaydı illâ ben Zübeyir Ağabeyin okuduğu kitabı istiyorum' diye almak istemesi hatıralarda nakledilir. O ağabeyimizin 7. Ricadan yaptığı ders Zübeyir Ağabeyin hatırasında bahsedilen hali bana yaşattı. Bende, dersten sonra ruhumda bana bırakmış olduğu izlenimleri fevkalâde farklı bulduğum bu dersi yeniden yeniye okuma ihtiyacı hissettirdi. 

Yeniden okuduğumda ise derste algıladığım his ve duyguların varlığını sonraki okuyuşumda bulamadığımı gördüm. Bundan da anladım ki ders ortamında bulunduğumuz halet-i ruhiye, müzakereler, müdaveleler apayrı manaları çağrıştırıyor dünyamızda. O yüzden her bir dersin kıymetini ve ehemmiyetini mümkün olduğunca atlamadan, devam gerekliliğinin ehemmiyetinin varlığını bilerek, takibinin gerekliliğinin elzemiyetini yeniden anladım. Zira her bir derste; anlayış farklı, duygu farklı, fikir farklı, teneffüs farklı ve benzeri durumlar söz konusu olmaktadır. Nitekim “Her şakirdin vazifesi, yalnız kendi imanını kurtarmak değil, belki başkasının imanlarını da muhafaza etmeye mükelleftir. O da hizmete ciddî devam ile olur" (Kastamonu Lâhikası, s. 208.) ifade olunmaktadır.

Demek “Ona küstüm, buna darıldım, sıkıldım, gitsem ne gitmesem ne, bensiz de olur, ne kıymeti var sanki” dedirtmeye çalışan şeytanın ve nefsin desiselerine kapılmaksızın derslerin takibi, bize Cadde-i Kübra-yı Kur’âniye olan şu mesleğimizi kazandıracaktır inşallah. Bu da imanla kabre girmemizi sağlayacak (Şualar 1. Şua 26. ayet), her iki dünya saadetinin teminine vesile olacaktır. 

Yoksa, “Evet, yol iki görünüyor. Cadde-i kübrâ-yı Kur’âniye olan şu mesleğimizden şimdi ayrılanlar, bize düşman olan dinsizlik kuvvetine bilmeyerek yardım etmek ihtimali var” (21. Lem’a, İhlâs Risalesi) tehdidiyle karşı karşıya kalma ihtimali olur, hafazanallah!

Okunma Sayısı: 152
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu hafta yurt genelinde ılık ve yağışlı hava bekleniyor

    Galatasaray, Atletico Madrid'i ağırlıyor

    Bayrağımıza sınır kapısındaki saldırıyla ilgili MSB'den açıklama

    Çatışmaların yeniden başladığı Haseke çevresinde ve Ayn el-Arab'da son durum?

    Maaşlardan ek yüzde 3 kesinti olacak

    İspanya'da ulusal yas

    Saatte 233 milyon faize gitti

    Demokrat Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Şerif Akay: Terörsüz Türkiye hakikî demokrasi ile olur

    Şara sözümüzü dinlemiyor

    Rus ordusu 34 füze ve 339 İHA ile saldırı düzenledi

    Refah Sınır Kapısı hâlâ kapalı!

    İstanbul merkezli 3 şehirde ''tefecilik'' operasyonu: 21 şüpheli gözaltına alındı

    Rasmussen: Trump'la anlaşamayacağımız konusunda anlaştık

    Enflasyon, tekstil ve hazır giyim sektörünü vurdu

    Trump, Gazze’nin ev sahibi gibi!

    Küresel eşitsizlik derinleşiyor - “Sen çalış, ben yiyeyim” düzenine tepki

    Eğitim sistemi aileyi korumuyor

    ABD merkezli İnsan Hakları Ajansı: İran'daki gösterilerde ölenlerin sayısı 4029'a yükseldi

    Tokat ile Musul "kardeş şehir" oldu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.