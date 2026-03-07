Şükürle yükselen kulluk

Ramazan Köşesi

Besmele'deki Allah'ın Rahman ve Rahîm sıfatlarının sözlük anlamı; acıyan, şefkat ve merhamet eden demektir. Istılâh ve terim anlamları daha geniştir. Rahman; dünyada ayırım yapmadan mü'min, münâfık ve kâfiri nimetleri ile donatan ve bol bol rızıklandıran Allah anlamına gelir. Rahîm sıfatının terim anlamı ise; Cennet nimetlerinden, cennetin süt ırmaklarından, süzülmüş bal ırmaklarından ve Kevser ırmaklarından sadece ve sadece mü'minleri rızıklandıran ve faydalandıran Allah anlamına gelir. Bu bakımdan dualarımızda, dünyada Rahman, ahirette Rahîm olan Allah'ımız! Bize acı, bize rahmet ve mağfiret eyle! deriz. Rahman ve Rahîm isimlerinin tecellisi ile, aynı anda diğer sıfatlar da tecellî eder. Rahman Rezzak manasına geldiği gibi; ilim, irade, kudret, basar, semi' kelâm ve hayat sıfatlarının tecellîlerini de gerekli kılar. Bunlara sıfât-ı seb'a (7 sıfat) veya yedi sübûtî sıfat da denir.

İnsanın yaşayabilmesi için Rezzak olan Allah'ımızın rızkına ihtiyacımız vardır. Rızıklandırılan varlığın hangi rızka ihtiyacı olduğunu bilmesi gerekir. Çünkü her varlığın rızkı farklıdır. Bu da her şeyi bilen anlamında ilim sıfatı ile gerçekleşir. İstenilen rızkı görecek ve böylece her şeyi gören manasında "basar" sıfatının tecellî etmesi gerekir. Kim ve hangi canlı neyi istiyor. Bu da her sesi duyacak; ve her şeyi duyan anlamında semi' sıfatının yansıması ile olur. İstenilen rızık ve nimetlerden hangisi ise, o nimeti isteyen ve seçen anlamında irade sıfatının tecellî etmesi gerekir. Rızık isteyenlerle konuşarak onlara sözlü veya fiilî cevap vererek kelâm sıfatının tecellî etmesi gerekir. Rızkın yaratılması için yağmur yağdırmaya ve rızık vermeye gücü yeten anlamında kudret sıfatının tecellî etmesi gerekir.

Bütün bunların gerçekleşmesi ile rızıklandırılan varlıklar hayatta kalarak hayat sıfatı da tecellî etmiş olur. Ve hâkezâ. Bütün bu sayısız nimetler karşısında bize düşen görev şükürdür. Küllî ve umûmî şükür de; dinin direği olan namazla gerçekleşir. Namazsız şükür noksan kalır. Peygamberimiz sallallâhu aleyhi ve sellem: "Kiminle konuştuğunuzu bilseydiniz, namazı terk etmezdiniz." buyurmuştur.

İman, istikâmet, ihlâs, sıdk, helâl rızık, şükür, teşekkür, tefekkür, tevekkül, şifâ, şefkat, merhamet, şefâat, Kur'ân ve sünnet üzere kalınız.