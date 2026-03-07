Umre Hatıraları - 8

Kâbe etrafındaki şavtlarımızı (dönüşlerimizi) yaparak tavafı, iki rekât sünnet namazı huşu içinde kılarak, edep içinde Allah’ın huzurunda bulunmanın saadetiyle tamamlıyoruz. Rehberimizin bilgilendirmesiyle Safa ve Merve bölgeleri arasındaki “say’” şartını ifa etmeye geçiyoruz. Burada gidiş geliş kadın ve erkek karışık olsa da ayrı geniş ferah alanda yapıldığı için pek sıkıntılı geçmez. Serinletme sistemi mevsime uyarlandığından insan sağlığına zarar vermeyecek düzeydedir. Bu nedenle kış mevsiminde yapılan umre ibadeti daha sağlıklı olabilmektedir.

Say şartını ifa edince kılınan iki rekât sünnet namazı ardından saç kesme işlemi birlikte umre ibadeti tamamlanır ve erkekler giydikleri ihramdan çıkabilirler Her umre kafilesinin farklı günlerde başka umreler yapma planları olabilmektedir. Ayrıca Mekke’deki Rahman’ın misafirleri, şahsî imkânlarıyla da ayrı umreler yapabilmektedir. Mekke’de Rahman’ın misafiri olan umrecilerin en önemli arzularından biri de tüm vakit namazlarını Mescid-i Haram’da cemaatle kılmaktır. İhramlı olan erkekler ile bayanlar Kâbe alanına gidebilmekte ve cemaat namazını bu alanda, Kâbe’nin karşısında kılabilmektedir. İhramlı olmayan erkekler ve isteyen bayanlar, Mescid-i Haram’ın Kâbe dışındaki alanlarında, ya da bahçesinde cemaat namazlarını kılabilirler.

Peygamber Efendimizin (asm) yapılmasını çok tavsiye ettiği umreden farklı olarak, Kabe’nin etrafında yedi defa dönmekten ibaret olan tavaf ibadetini, umre yapmaya gelenler, gücü nispetinde yapmaya gayret gösterirler.