"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 MART 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Rahman'ın misafirleri

Burhan ZENGİN
07 Mart 2026, Cumartesi
Umre Hatıraları - 8

Kâbe etrafındaki şavtlarımızı (dönüşlerimizi) yaparak tavafı, iki rekât sünnet namazı huşu içinde kılarak, edep içinde Allah’ın huzurunda bulunmanın saadetiyle tamamlıyoruz. Rehberimizin bilgilendirmesiyle Safa ve Merve bölgeleri arasındaki “say’” şartını ifa etmeye geçiyoruz. Burada gidiş geliş kadın ve erkek karışık olsa da ayrı geniş ferah alanda yapıldığı için pek sıkıntılı geçmez. Serinletme sistemi mevsime uyarlandığından insan sağlığına zarar vermeyecek düzeydedir. Bu nedenle kış mevsiminde yapılan umre ibadeti daha sağlıklı olabilmektedir. 

Say şartını ifa edince kılınan iki rekât sünnet namazı ardından saç kesme işlemi birlikte umre ibadeti tamamlanır ve erkekler giydikleri ihramdan çıkabilirler Her umre kafilesinin farklı günlerde başka umreler yapma planları olabilmektedir. Ayrıca Mekke’deki Rahman’ın misafirleri, şahsî imkânlarıyla da ayrı umreler yapabilmektedir. Mekke’de Rahman’ın misafiri olan umrecilerin en önemli arzularından biri de tüm vakit namazlarını Mescid-i Haram’da cemaatle kılmaktır. İhramlı olan erkekler ile bayanlar Kâbe alanına gidebilmekte ve cemaat namazını bu alanda, Kâbe’nin karşısında kılabilmektedir. İhramlı olmayan erkekler ve isteyen bayanlar, Mescid-i Haram’ın Kâbe dışındaki alanlarında, ya da bahçesinde cemaat namazlarını kılabilirler. 

Peygamber Efendimizin (asm) yapılmasını çok tavsiye ettiği umreden farklı olarak, Kabe’nin etrafında yedi defa dönmekten ibaret olan tavaf ibadetini, umre yapmaya gelenler, gücü nispetinde yapmaya gayret gösterirler.

Okunma Sayısı: 129
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD/İsrail’in İran saldırılarının Çin için anlamı-1

    Trump: İran’da yeni lideri biz seçelim!

    "Bu savaş çok büyük bir hata ve tamamen yasa dışı"

    Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri, İsrail tarafından ifade vermeye çağrıldı

    "Küba da çok yakında düşecek"

    Çin muhtemel arz şokuna karşı tedbirler alıyor

    Sri Lanka ikinci İran gemisinin kontrolünü ele aldı

    Küresel çete, İran'daki ilkokula donanma üssüyle aynı anda saldırdı

    ABD ordusunun mühimmat stoku gündemde

    Antalya Kaş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem

    İran ordusu ile polisine "silah bırakma" çağrısı yaptı

    Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

    Depremde enkazında 10 kişi ölmüştü: Belük Apartmanı da ruhsatsız inşa edilmiş!

    AB: Trump'ın tehditlerine "güçlü ve hızlı'' cevap vereceğiz

    Zelenskiy: ABD, İran'ın 'Şahed' tipi İHA'larına karşı bizden destek talep etti

    'A planınız başarısız oldu, B planınız da başarısız olacak'

    Irak Cumhurbaşkanı'nın eşi Şanaz İbrahim: "Kürtleri rahat bırakın, biz kiralık silah değiliz"

    Katar'a 4 Typhoon savaş uçağı daha gönderecek

    Nahçıvan'daki İHA saldırısında İsrail'i suçladı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.