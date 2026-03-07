"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 MART 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

‘Cehaletle savaş’ böyle mi olacaktı?

Faruk ÇAKIR
07 Mart 2026, Cumartesi
Eğitim sistemindeki tablo sadece öğretmenleri ve velileri değil, hiç kimseyi memnun edecek bir durumda değil.

Mevcut durumdan öğrenciler de veliler de eğitimciler de şikâyetçi. Bu hususta kim konuşsa, ekseriyetle şikâyetleri dile getiriyor ve dinleyenler de sadece “Hocam, siz de haklısınız!” demekle iktifa ediyor. 

Eğitimin hedefi, “iyi nesiller yetiştirmek” olarak ilân edilmiş durumdadır. Bunca problem varken, çocukların ve gençlerin istikballeri mahvolurken sistemin hedefine ulaşıldığını kim söyleyebilir? Okullardaki eğitimin bir maksadı da “Cehaleti mağlup etmek” değil midir? Peki, karşı karşıya olduğumuz neticeye bakıp hangi idareci “Cehalet mağlup oldu, iyilik ve bilgi kazandı” diyebilir?

Bediüzzaman Hazretleri yıllar önce çareyi şöylece ilân etmişti: “Bizim düşmanımız cehalet, zarûret, ihtilaftır. Bu üç düşmana karşı sanat, marifet, ittifak silahıyla cihad edeceğiz.” (Tarihçe-i Hayat [İlk Hayatı], s. 57.) 

O halde soralım: Türkiye’yi idare edenler gerçek anlamda “cehalet”i düşman olarak ilân etmiş ve onu mağlup etmek için gayret sarf etmiş mi? Fakirlik ve ihtilafın yanında “cehalet”in düşman olarak birinci sırada yer alması her halde tesadüf değildir. Eğitim sistemindeki sıkıntılara çare arayanların bu tespiti ve teşhisi her zaman için akıllarında tutmasında fayda vardır.

Geçen günlerde İstanbul’daki bir okulda işlenen öğretmen cinayeti, eğitim sistemindeki sıkıntıları bir defa daha gündeme taşımış oldu. Bir öğrencinin öğretmenini bıçaklamak suretiyle katletmesi Türkiye’de çok rastlanan bir durum değildir. Bu bakımdan kamuoyu haklı olarak büyük bir tepki ortaya koydu ve “Nereye gidiyoruz?” soruları yüksek sesle dillendirildi. Elbette hadiselere “Perşembe’nin gelişi Çarşamba’dan bellidir” prensibiyle bakmak icap eder. Bu çok üzücü hadise yaşanmadan önce ortaya çıkan sıkıntılara gerekli çareler ve tedbirler alınmış olsaydı işler bu noktaya gelir miydi? İdarecilerin büyük bir hatası da problemleri çözmek yerine onları görmezden gelmek, ertelemek ve bir bakıma “halının altına süpürmek” şeklindeki tercihidir. Maalesef, yapılan yanlışlar birikmiş ve böyle üzücü bir hadise yaşanmıştır. 

Eğitim sistemi gerçek anlamda sıkıntılarını geride bırakmak istiyorsa en önce yaşanan hastalığa doğru teşhis koymak mecburiyetindedir. Eğitimciler, öğretmenler, veliler ve hatta öğrenciler mutlaka dinlenmeli; onların yaşadıkları ve şahit oldukları masaya yatırılmalı. Öğretmene, öğrenciye, veliye ve uzmanlara kulak verilmeden atılacak her adım neticesiz kalma riskiyle karşı karşıyadır.

Temennimiz, yaşanan bu musibetten gerekli dersleri çıkarılarak tekrarının yaşanmasına müsaade edilmemesidir. Lütfen, bilenlere ve ehil olanlara kulak verelim ki “cehaletle savaş”ı kazanalım...

Okunma Sayısı: 163
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD/İsrail’in İran saldırılarının Çin için anlamı-1

    Trump: İran’da yeni lideri biz seçelim!

    "Bu savaş çok büyük bir hata ve tamamen yasa dışı"

    Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri, İsrail tarafından ifade vermeye çağrıldı

    "Küba da çok yakında düşecek"

    Çin muhtemel arz şokuna karşı tedbirler alıyor

    Sri Lanka ikinci İran gemisinin kontrolünü ele aldı

    Küresel çete, İran'daki ilkokula donanma üssüyle aynı anda saldırdı

    ABD ordusunun mühimmat stoku gündemde

    Antalya Kaş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem

    İran ordusu ile polisine "silah bırakma" çağrısı yaptı

    Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

    Depremde enkazında 10 kişi ölmüştü: Belük Apartmanı da ruhsatsız inşa edilmiş!

    AB: Trump'ın tehditlerine "güçlü ve hızlı'' cevap vereceğiz

    Zelenskiy: ABD, İran'ın 'Şahed' tipi İHA'larına karşı bizden destek talep etti

    'A planınız başarısız oldu, B planınız da başarısız olacak'

    Irak Cumhurbaşkanı'nın eşi Şanaz İbrahim: "Kürtleri rahat bırakın, biz kiralık silah değiliz"

    Katar'a 4 Typhoon savaş uçağı daha gönderecek

    Nahçıvan'daki İHA saldırısında İsrail'i suçladı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.