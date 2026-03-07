Ameliyatımı Demirel yaptı! (2)

Geçen hafta, rüyamda Süleyman Demirel, ameliyat dikişlerimdeki iltihabı, bir cerrah ustalığında sıvazlayıp, toplayıp tedavi ettiğini nakletmiştim.

Bu rüyayı görmeme sebep olan vakıayı nakletmeye geldi sıra: Ameliyat sonrası taburcu oluyorum, asistan doktor, sonrası işlemleri anlatıyor. Bitirmeye yaklaşınca hanım, ısrarla dikişlerime bakmasını rica ediyor. O da eğildi, baktı, ama gayet güzel dedi, ikinci bakışında, evet şu bölgede iltihap var dedi, hızla pansuman odasına giderek pansuman arabasını getirdi.

İltihap sıkması yapacağım Mehmet Bey, biraz canınız yanacak, ama inanın rahatlama hissedeceksiniz. Siz, bu vaziyette evinize gitseydin daha ertesi günü olmadan acilen, sancıyla gelecektiniz. Artık bu müstakil odayı bulur muydunuz, şu anki imkânları yakalar mıydınız, bilemem, ama çok şanslı olmalısınız ki son anda fark ettik, şükürler olsun, dedi

Sırtüstü yatıyor, dikişlerin olduğu bölgeyi açıyorum. O da steril eldivenleri taktı iki eline, yuvarladığı gazlı bezi aldı. Dikişin her iki yakasının biraz dışarısından başlayarak o silindirik gazlı bezleri biraz bastıra bastıra yuvarlayarak içerideki iltihapları ortaya toplamaya başladı, ama ben kıvranıyorum.

Doktorun tembihinden fazla acı çekiyorum lâkin bir taraftan da “Benim acılarımı dikkate almayın, lütfen devam edin, inşaallah dayanırım, siz yaptıkça rahatladığımı şimdiden hissediyorum,” dedim. O da sağlı sollu dikişin iki tarafından yukarıdan aşağıya sıvazlamaya, iltihapları sıktıra sıktıra ortaya topladı. İki dikişin ipini kesti, orada küçük havuzcuk oluşturdu. Oraya toplanan iltihabı da gazlı bezle alarak atıyor. Bir ara enjektörle iltihaptan bir örnek aldı, tahlile göndereceğini söyledi.

Muhtemelen altı yedi tur sıkma işini tekrarladı, sıkma işi bittikten sonra batikon sürdü. Sekiz, on katlı gazlı bezi (spançı) o havuzcuğun üzerine koydu ve bantladı.

Sabah akşam sıkma işi yapıldı. Bugün yanılmıyorsam onuncu günü, konulan bezin iki katı ıslaktı. Sıktı, doğru dürüst iltihap çıkmadı, çıkanı da yine enjektöre çekti.

Bu vaziyet, sevindirici idi, iltihabın bitişi, taburculuğun yaklaşımına işaretti. Gündüz de ameliyat doktorum Ozan Hoca geldi, ümit vererek konuştu, az daha sabır, gelişmeler gayet güzel dedi.

Gündüzün aksi, geceye, rüyaya yansırmış. Hâlet-i ruhiyem çok etkilenmiş olmalı ki bu mutluğumu, koca Demirel’in elleriyle, rüyamda ustaca iltihap sıkma işini yaptıran Rabbim, ihsan ederek sağlıklı bir şekilde buradan da taburculuğu nasip edecek, buna da inanıyorum.

Birbirlerini tamamlayan, mütemmimi olan her iki âlemdeki yaşadığım, hissettiğim ahvalimi de yazmam lazım ki tarihe not düşeyim, ümit verici bu hâller, birilerinin moraline takviye, sabrına kuvvet, şükrüne destek ola.

Allah, hakikaten çok esirgeyici ve bağışlayandır, rahmet ve merhamet sahibidir, elhamdülillah.

Not: Bu yazının yazılmasından on dakika sonra Dr. Berktay geldi. Pansuman yaptı. İltihabı sıktı, ama yok denecek kadar az çıktı ve rüyam fiilen teyid edildi, hamdolsun.